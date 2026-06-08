Primer ministro de Tailandia llega a Hanoi para una visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, llegó hoy a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam y participar en la tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), que se celebrará del 8 al 9 de junio.



El 2026 reviste una importancia especial para Vietnam y Tailandia, ya que ambos países celebran el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. La visita del primer ministro tailandés tiene lugar apenas diez días después de la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista y presidente , To Lam.



Según el embajador vietnamita en Tailandia, Pham Viet Hung, esta visita constituye una demostración concreta y significativa de la importancia que el Gobierno tailandés concede al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, recientemente elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025.



La embajadora de Tailandia en Vietnam, Urawadee Sriphiromya, afirmó que la cooperación bilateral “nunca había sido tan estrecha como en la actualidad”.



La elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral está acompañada por un Plan de Acción (POA) para el período 2026-2031, elaborado de manera exhaustiva y con un enfoque integral que abarca todos los ámbitos de cooperación.



En un contexto de incertidumbre económica global, el comercio bilateral continúa registrando un crecimiento notable, superando los 23 mil millones de dólares, lo que permite a Tailandia mantener su posición como principal socio comercial de Vietnam dentro de la ASEAN.



Asimismo, la inversión tailandesa en Vietnam ha ascendido del noveno al octavo lugar entre los mayores inversores extranjeros en el país.



La embajadora Urawadee Sriphiromya destacó que ambas naciones impulsan activamente la estrategia de las “tres conexiones”, que incluye las cadenas de suministro en sectores como la petroquímica, la agricultura y la fabricación de maquinaria y componentes electrónicos; la conexión de los vínculos entre empresas y localidades de ambos países, y la de las estrategias de desarrollo sostenible.



Las dos partes no solo continúan profundizando la cooperación en industrias tradicionales, sino que también están abriendo nuevas oportunidades de colaboración en áreas de alto valor añadido, como la tecnología de semiconductores y la economía digital. /.

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