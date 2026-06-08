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Lanzan primera base de datos de expertos vietnamitas en el Reino Unido

Más de cinco años después de la creación de la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en el Reino Unido e Irlanda (VIS), la primera base de datos de expertos de la comunidad vietnamita en este país europeo fue presentada oficialmente en la Embajada de Vietnam en Londres, junto con varios grupos de especialistas en tecnologías estratégicas.

El embajador de Vietnam en el Reino Unido, Do Minh Hung, y el Comité ejecutivo de la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en el Reino Unido e Irlanda. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en el Reino Unido, Do Minh Hung, y el Comité ejecutivo de la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en el Reino Unido e Irlanda. (Foto: VNA)

Londres (VNA) - Más de cinco años después de la creación de la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en el Reino Unido e Irlanda (VIS), la primera base de datos de expertos de la comunidad vietnamita en este país europeo fue presentada oficialmente en la Embajada de Vietnam en Londres, junto con varios grupos de especialistas en tecnologías estratégicas.

Por primera vez, una red de profesores, investigadores y doctores vietnamitas que trabajan en las principales universidades e institutos de investigación británicos ha sido organizada en un recurso estructurado que podrá movilizarse según las necesidades.

Actualmente, la VIS reúne a más de 200 expertos procedentes de unas 70 universidades e institutos de investigación del Reino Unido e Irlanda, especializados en áreas prioritarias para Vietnam como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la informática cuántica, las energías renovables y las biotecnologías.

El embajador de Vietnam en el Reino Unido, Do Minh Hung, destacó que la cooperación en ciencia, tecnología e innovación constituye uno de los pilares fundamentales de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Asimismo, señaló que esta área representa una de las principales prioridades de la misión diplomática vietnamita y recordó las numerosas iniciativas desarrolladas conjuntamente por la embajada y la VIS para movilizar el talento vietnamita al servicio del desarrollo nacional.

Según Nguyen Trung Kien, primer secretario y jefe de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Embajada, esta base de datos permitirá a los ministerios, organismos y autoridades locales de Vietnam acceder rápidamente a los mejores especialistas vietnamitas residentes en el Reino Unido.

También facilitará que estos expertos comprendan mejor las necesidades y los desafíos del país, creando las condiciones necesarias para transformar la voluntad de cooperación en proyectos concretos.

Por su parte, el presidente de la VIS, Nguyen Xuan Huan, explicó que la organización se basa en el principio de “la persona adecuada para la misión adecuada”, con responsables claramente identificados para cada ámbito de especialización.

Sin embargo, la verdadera prueba comienza ahora. La utilidad de la base de datos y de los grupos de expertos estratégicos de la VIS podrá evaluarse en los próximos dos, tres o cinco años, cuando sea posible medir el número de proyectos de cooperación impulsados gracias a esta iniciativa, así como las contribuciones concretas y verificables de los especialistas a las políticas vietnamitas en materia de ciencia y tecnología.

Los sectores científico y tecnológico de Vietnam y el Reino Unido ya presentan numerosas áreas de convergencia. Por primera vez, un sistema estructurado permitirá a los actores de ambos países colaborar de manera más rápida y eficaz, fortaleciendo los vínculos de cooperación e innovación entre las dos naciones./.

VNA
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