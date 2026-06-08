Camboya prioriza consolidar la confianza estratégica con Vietnam

Phnom Penh (VNA) - El significado principal de la visita a Vietnam del primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, radica en consolidar la confianza estratégica entre ambos países, así afirmaron especialistas camboyanas en las entrevistas concedidas a la Agencia Vietnamita de Noticias.



Según los entrevistados, la visita del 8 a 9 de junio del premier camboyano reafirmó las relaciones cercanas y de confianza entre los dirigentes de ambos países, quienes siempre buscan soluciones para fortalecer y ampliar las relaciones en todas las esferas, en los marcos bilateral, regional e internacional.



El doctor Gnel Rattha, presidente de la Asociación de Empresarios Camboya-Rusia, quien también es un especialista geopolítico y económico internacional, subrayó que esta es la segunda visita oficial del primer ministro Hun Manet a Vietnam desde diciembre de 2023 cuando asumió su cargo.



Reveló que Camboya y Vietnam comparten una línea fronteriza terrestre más larga entre los países continentales de la ASEAN. Desde una perspectiva geopolítica, señaló que la visita también refleja los esfuerzos por mantener la estabilidad y el equilibrio diplomáticos, particularmente dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en medio de los recientes cambios en el panorama diplomático regional. Brinda una oportunidad para que ambos países coordinen respuestas a los problemas que afectan a la región.



Rattha también subrayó que esta es la primera vez que un primer ministro camboyano participa en un foro regional iniciado y organizado por Vietnam, centrado en el futuro desarrollo del bloque. Afirmó que Camboya busca aprovechar el foro para explorar maneras de incrementar el comercio bilateral y fortalecer la conectividad de infraestructura entre ambos países vecinos.



En particular, la conexión fluida de la autopista Phnom Penh-Bavet con Ciudad Ho Chi Minh se ha identificado como un proyecto de infraestructura crucial y un importante motor económico capaz de generar una mayor escala económica, contribuyendo a la estabilidad y seguridad regionales.



Con una opinión similar, Him Raksmey, Director Ejecutivo del Centro Camboyano de Estudios Regionales (CCRS), señaló que las relaciones bilaterales se han mantenido estrechas en los últimos años y deben seguir fortaleciéndose en el futuro.

Him Raksmey, Director Ejecutivo del Centro Camboyano de Estudios Regionales (CCRS) (Fuente: VNA)





Raksmey destacó que las principales prioridades de política exterior del primer ministro Hun Manet son coherentes con los esfuerzos por fortalecer la larga amistad entre Camboya y Vietnam.



Observó que las relaciones bilaterales se han profundizado en los últimos años mediante frecuentes intercambios de alto nivel, la expansión de la cooperación económica y comercial, y el creciente intercambio entre sus pueblos. A nivel regional y global, ambos países también han coordinado estrechamente sus esfuerzos para apoyar un orden internacional basado en normas e impulsar agendas de desarrollo.



Según el experto, ambas partes han mantenido un espíritu de amistad constante, trabajando juntas para fortalecer y ampliar la cooperación y abordar los problemas pendientes a través de los mecanismos bilaterales existentes.



Subrayó que esto refleja la estrecha relación de confianza entre sus líderes, quienes han continuado coordinándose estrechamente para buscar soluciones que permitan ampliar aún más la cooperación en todos los sectores, tanto a nivel bilateral como en los marcos regionales e internacionales./.