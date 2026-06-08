Foro del Futuro de ASEAN 2026: Hacia una ASEAN más cohesionada y proactiva

Singapur (VNA)- La tercera edición del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, que se celebrará los días 9 y 10 de junio en Hanoi, sigue reafirmando el papel y la posición de Vietnam en la promoción de una ASEAN más cohesionada y proactivamente integrada.



Así lo ratificó el profesor Vu Minh Khuong, de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, en declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Singapur.



Según el profesor Vu Minh Khuong, en un contexto mundial marcado por profundos cambios y por la creciente influencia de Asia, la centralidad de la ASEAN adquiere una importancia creciente.



El Sudeste Asiático avanza hacia una integración más profunda y un desarrollo sostenible, mientras varios países de la región registran importantes progresos en materia de crecimiento e integración internacional. En este sentido, consideró que las perspectivas futuras de la ASEAN son altamente prometedoras.



El académico destacó que Vietnam desempeña un papel cada vez más proactivo e influyente en el destino común de la región.



El país se ha consolidado como una de las economías más integradas al mundo, participa activamente en las cadenas globales de tecnología y, al mismo tiempo, impulsa de manera decidida la transición ecológica, la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial (IA), precisó.



En este contexto, opinó, la organización del AFF 2026 en Hanoi refleja el creciente liderazgo de Vietnam dentro de la ASEAN.



Al evaluar la agenda del foro, el profesor señaló que la ASEAN debe reforzar las sinergias entre sus miembros para aprovechar plenamente su potencial de crecimiento, especialmente en ámbitos como las tecnologías digitales, la energía verde, el comercio, el turismo y la seguridad energética.



Asimismo, indicó que la ASEAN podrá fortalecer significativamente su capacidad de resiliencia frente a las turbulencias globales si logra establecer reservas energéticas sólidas, aprovechar de manera eficiente las fuentes de energía renovable y promover la interconexión de las redes eléctricas a escala regional.



Vu Minh Khuong también subrayó el potencial de Vietnam y de la subregión del Gran Mekong como importantes centros de producción alimentaria, con capacidad para convertirse en una fuente estratégica de reservas para la región y para el mundo.



A su juicio, la ASEAN debe continuar promoviendo la cooperación, la aplicación de la ciencia y la tecnología, así como la atracción de inversiones internacionales para maximizar sus oportunidades de desarrollo.



Afirmó que la ASEAN es una de las regiones económicas más dinámicas del planeta y expresó su convicción de que Vietnam será uno ejemplo representativo de ese proceso de crecimiento y transformación./.

VNA