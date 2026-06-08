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Foro del Futuro de la ASEAN: Secretario general del bloque exalta papel constructivo de Vietnam

Tras tres ediciones consecutivas, el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) se consolida como uno de los espacios de diálogo estratégico más importantes de la región.

El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn. (Foto: VNA)
El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn. (Foto: VNA)

Yakarta (VNA) - Tras tres ediciones consecutivas, el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) se consolida como uno de los espacios de diálogo estratégico más importantes de la región.

La iniciativa, impulsada por Vietnam, no solo propicia debates sobre los asuntos a largo plazo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), sino que refleja la proactividad del país indochino en la aportación de ideas, la promoción de la cooperación y la configuración de las prioridades estratégicas del bloque.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta, el secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, valoró que el foro construye su propio prestigio y marca, convirtiéndose en un canal útil y práctico que contribuye a la formulación de políticas y al fortalecimiento del papel central de la agrupación en la estructura regional.

Según el funcionario, el mecanismo constituye una iniciativa transcendental de Vietnam para impulsar la diplomacia del bloque a nivel regional y global. La organización de la tercera edición en 2026, tras el éxito de las citas de 2024 y 2025, demuestra el firme compromiso de la nación con la construcción de la Comunidad de la ASEAN y la elevación de su posición internacional.

El secretario general del bloque consideró que el mantenimiento y desarrollo del foro a lo largo de los años evidencia la capacidad vietnamita para conectar, convocar y liderar los debates sobre temas estratégicos.

El AFF fue propuesto originalmente por Vietnam en la XLIII Cumbre de la ASEAN en Yakarta, Indonesia, en septiembre de 2023, y se celebró por primera vez en Hanoi en abril de 2024 con la asistencia de cerca de 500 delegados. Concebido como un foro de diálogo anual multilateral, el evento busca generar un espacio de intercambio abierto y sustancial sobre el futuro del bloque, aportando ideas para la elaboración de políticas y el fortalecimiento de la adaptabilidad de la asociación ante las transformaciones del entorno internacional.

Respecto al papel del país indochino en el bloque, Kao Kim Hourn afirmó que Vietnam ha sido un miembro importante, activo y constructivo desde su ingreso en 1995, realizando múltiples aportes a la paz, la estabilidad, la prosperidad, la integración y la construcción comunitaria durante más de 30 años.

Subrayó que la ASEAN encomia los logros socioeconómicos y el fuerte crecimiento económico vietnamita en los últimos años, resultados que no solo elevan la posición del país, sino que robustecen la resiliencia de toda la región.

Asimismo, expresó su confianza en que la nación continuará desempeñando un rol clave en la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN para 2045 y sus cuatro nuevos planes estratégicos, documentos adoptados por los líderes regionales en Kuala Lumpur, Malasia, en 2025, con el objetivo de edificar un bloque resiliente, innovador, dinámico y centrado en las personas para las próximas dos décadas.

De acuerdo con el titular del bloque, las condiciones actuales de Vietnam le permiten realizar mayores contribuciones a los tres pilares de la ASEAN: la Comunidad Política-Seguridad, la Comunidad Económica y la Comunidad Sociocultural.

El secretario general de la ASEAN elogió además el papel del país en el fomento de la conectividad regional mediante proyectos de infraestructura de gran envergadura, los cuales potencian los lazos con los demás miembros de la agrupación y expanden los vínculos económicos con socios externos.

Bajo el lema “Forjando juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”, el AFF 2026 se alinea con el espíritu de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045 y refleja las prioridades de cooperación del bloque.

Desde una perspectiva regional, la propuesta y el mantenimiento del evento evidencian la evolución del rol de Vietnam en el seno de la organización, transitando de la participación y contribución hacia la propuesta activa de iniciativas, el liderazgo de diálogos y la configuración de la agenda estratégica de la asociación./.

VNA
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