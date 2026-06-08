Foro del Futuro de la ASEAN destaca papel de los partidos políticos para acercar el bloque a su gente

Hanoi (VNA)- El coloquio “El papel de los partidos políticos del Sudeste Asiático en la construcción de la Comunidad de la ASEAN” se efectuó hoy en Hanoi en el marco del tercer del Foro Futuro de la ASEAN (AFF). El evento marcó un hito significativo en el proceso de cooperación regional al constituir el primer encuentro e intercambio entre las fuerzas políticas de la zona.



Al intervenir en la apertura del seminario, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, destacó que la cita se celebra en un contexto de transformaciones globales y regionales rápidas y profundas que impactan a todos los países y partidos políticos.



El Sudeste Asiático enfrenta nuevos desafíos en su desarrollo socioeconómico, con obstáculos en los motores de crecimiento tradicionales, vientos en contra para la liberalización comercial y la integración económica, así como riesgos continuos de interrupción en las cadenas de suministro.



Asimismo, la región de Asia-Pacífico experimenta un entorno de seguridad más riesgoso y perspectivas económicas complejas, mientras que el “Estilo de la ASEAN” halla mayores trabas para promover el diálogo y las instituciones multilaterales encaran retos sin precedentes ante conflictos globales y una estabilidad frágil.



Frente a este escenario, el canciller vietnamita ratificó su confianza en el porvenir de la agrupación, la cual ha transformado al Sudeste Asiático en una zona de cooperación, confianza y prosperidad, sirviendo de puente para el diálogo durante décadas.



Sostuvo que para superar los desafíos y salvaguardar la autonomía estratégica, la cooperación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) no debe limitarse a los canales estatales, gubernamentales y parlamentarios, sino que requiere fortalecerse desde la base política de cada nación.



Por ende, propuso que la colaboración partidista actúe como un puente de doble vía para acercar el bloque a la ciudadanía, introduciendo las decisiones de la organización en la vida diaria y elevando la voz del pueblo al plano regional, con el fin de movilizar el consenso social ante retos comunes como el cambio climático, la ciberseguridad, el desarrollo sostenible y la economía digital.



El seminario se estructuró en tres sesiones de debate que contaron con casi 20 ponencias de representantes de partidos políticos, académicos y expertos de la región, quienes enfatizaron la responsabilidad compartida hacia un futuro de paz, estabilidad y resiliencia en la ASEAN.



En la clausura, el miembro del Comité Central del Partido y viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, afirmó que los resultados del foro acentúan el enorme potencial del diálogo interpartidista para consolidar la confianza política y nutrir la solidaridad interna hacia una comunidad centrada en las personas.



Subrayó que para Vietnam, el fomento de los lazos con los partidos globales y del Sudeste Asiático constituye una prioridad máxima en la implementación de su política exterior y en su integración internacional.



De acuerdo con Nguyen Manh Cuong, el coloquio alcanzó un amplio consenso en tres áreas fundamentales: la relevancia práctica de potenciar el diálogo entre agrupaciones políticas y la academia para robustecer la centralidad de la ASEAN ante la incertidumbre global; la necesidad de que los partidos asuman un rol más activo en la promoción de iniciativas que viabilicen los planes estratégicos hacia la Visión de la Comunidad de la ASEAN para 2045, garantizando un enfoque inclusivo y sostenible; y la reafirmación del papel creciente de estas fuerzas en la formulación de políticas y el intercambio de experiencias de gobernanza.



El vicecanciller valoró como muy práctica la propuesta de los participantes de establecer mecanismos de intercambio más regulares para conformar un espacio continuo de consulta estratégica que formule recomendaciones de políticas frente a los desafíos emergentes de la región./.

VNA