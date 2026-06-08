Política

Primer ministro de Vietnam preside ceremonia de bienvenida oficial a su homólogo tailandés

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy en Hanoi la ceremonia de bienvenida oficial en honor a su homólogo de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien realiza una visita oficial al país y asistirá al tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026) del 8 al 9 de junio de 2026.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo de Tailandia, Anutin Charnvirakul. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo de Tailandia, Anutin Charnvirakul. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy en Hanoi la ceremonia de bienvenida oficial en honor a su homólogo de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien realiza una visita oficial al país y asistirá al tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026) del 8 al 9 de junio de 2026.

Esta visita, que responde a una invitación del jefe del Gobierno vietnamita, se efectúa inmediatamente después de la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, del 27 al 29 de mayo de 2026.

El acontecimiento tiene lugar en el contexto de las celebraciones por el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales (6 de agosto de 1976 - 2026), lo que demuestra la alta consideración mutua entre los dirigentes de ambas naciones y su determinación de impulsar la Asociación Estratégica Integral.

vnanet-potal-le-don-thu-tuong-vuong-quoc-thai-lan-anutin-charnvirakul-tham-chinh-thuc-viet-nam-8812696.jpg
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo de Tailandia, Anutin Charnvirakul. (Foto: VNA)


Tras la calurosa acogida, ambos primeros ministros encabezaron las delegaciones de alto nivel para sostener conversaciones oficiales con el fin de evaluar los resultados de la cooperación bilateral y proponer las orientaciones para el futuro.

Asimismo, los dos jefes de gobierno recorrieron una exposición fotográfica sobre los lazos de amistad compartidos, organizada de forma conjunta por la Oficina del Gobierno y la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

Desde el establecimiento de sus vínculos diplomáticos en 1976, la cooperación mutua se ha desarrollado con rapidez y profundidad sobre la base de una alta confianza política. En el ámbito económico, Tailandia se consolida como el mayor socio comercial de Vietnam en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un intercambio mercantil bidireccional que superó los 22 mil millones de dólares en 2025, lo que representó un incremento interanual de aproximadamente 10%.

A la par de estos avances, la colaboración binacional en defensa y seguridad se ha vuelto cada vez más sustancial, mientras que el turismo y el intercambio pueblo a pueblo se mantienen como puntos brillantes, respaldados por más de 20 localidades de cada país conectadas mediante memorandos de entendimiento.

En el plano internacional, ambos Estados coordinan estrechamente en foros regionales y multilaterales como la ASEAN, las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y los mecanismos de la Subregión del Gran Mekong.

La participación directa del primer ministro tailandés en el Foro del Futuro de la ASEAN, cuyo lema para esta edición de 2026 es “Forjando juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”, evidencia la importancia que concede Tailandia no solo a los nexos con Vietnam, sino también a las iniciativas orientadas a fortalecer la solidaridad, la construcción comunitaria y el diálogo para encarar los desafíos del bloque./.

VNA
#Le Minh Hung #Anutin Charnvirakul #relaciones Vietnam Tailandia #AFF 2026 #comercio intrarregional ASEAN #Asociación Estratégica Integral #subregión del Mekong
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, recibe a Isra Sunthornvut, subjefe del Partido Demócrata de Tailandia. (Fuente: VNA)

Vietnam y Tailandia refuerzan los vínculos partidistas

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Le Minh Tri, recibió hoy en Hanoi a Isra Sunthornvut, subjefe del Partido Demócrata de Tailandia (PDT).

Ver más

El doctor Gnel Rattha, presidente de la Asociación de Empresarios Camboya-Rusia. (Fuente: VNA)

Camboya prioriza consolidar la confianza estratégica con Vietnam

El significado principal de la visita a Vietnam del primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, radica en consolidar la confianza estratégica entre ambos países, así afirmaron especialistas camboyanas en las entrevistas concedidas a la Agencia Vietnamita de Noticias.

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung (derecha) y Bounleua Phandanouvong, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos. (Fuente: VNA)

Vietnam y Laos cooperan estrechamente para implementar acuerdos de alto nivel

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió a Bounleua Phandanouvong, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), quien realiza una visita a Vietnam para participar en el coloquio “El papel de los partidos políticos en la construcción de la Comunidad de la ASEAN”, celebrado en el marco del Foro Futuro de la ASEAN 2026.

La embajadora Ton Thi Ngoc Huong, jefa de la misión permanente de Vietnam ante la ASEAN. (Foto: VNA)

Vietnam impulsa el diálogo por una ASEAN más cohesionada e inclusiva

El Foro Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, que se celebrará próximamente en Hanoi, continuará reafirmando el papel de Vietnam en la promoción del diálogo, el fortalecimiento de la cooperación y la contribución al proceso de formulación de políticas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en una nueva etapa de desarrollo.

Legado de Ho Chi Minh sigue inspirando amistad entre Rusia y Vietnam

Legado de Ho Chi Minh sigue inspirando amistad entre Rusia y Vietnam

Aunque la Rusia actual y muchos otros países ya no comparten los mismos vínculos ideológicos del pasado, el legado del Presidente Ho Chi Minh sigue siendo muy relevante, según el académico ruso Nikita Lyshenko, del Instituto de Estudios de Asia y África de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov.