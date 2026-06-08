Primer ministro de Vietnam preside ceremonia de bienvenida oficial a su homólogo tailandés

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy en Hanoi la ceremonia de bienvenida oficial en honor a su homólogo de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien realiza una visita oficial al país y asistirá al tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026) del 8 al 9 de junio de 2026.



Esta visita, que responde a una invitación del jefe del Gobierno vietnamita, se efectúa inmediatamente después de la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, del 27 al 29 de mayo de 2026.



El acontecimiento tiene lugar en el contexto de las celebraciones por el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales (6 de agosto de 1976 - 2026), lo que demuestra la alta consideración mutua entre los dirigentes de ambas naciones y su determinación de impulsar la Asociación Estratégica Integral.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo de Tailandia, Anutin Charnvirakul. (Foto: VNA)



Tras la calurosa acogida, ambos primeros ministros encabezaron las delegaciones de alto nivel para sostener conversaciones oficiales con el fin de evaluar los resultados de la cooperación bilateral y proponer las orientaciones para el futuro.



Asimismo, los dos jefes de gobierno recorrieron una exposición fotográfica sobre los lazos de amistad compartidos, organizada de forma conjunta por la Oficina del Gobierno y la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



Desde el establecimiento de sus vínculos diplomáticos en 1976, la cooperación mutua se ha desarrollado con rapidez y profundidad sobre la base de una alta confianza política. En el ámbito económico, Tailandia se consolida como el mayor socio comercial de Vietnam en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con un intercambio mercantil bidireccional que superó los 22 mil millones de dólares en 2025, lo que representó un incremento interanual de aproximadamente 10%.



A la par de estos avances, la colaboración binacional en defensa y seguridad se ha vuelto cada vez más sustancial, mientras que el turismo y el intercambio pueblo a pueblo se mantienen como puntos brillantes, respaldados por más de 20 localidades de cada país conectadas mediante memorandos de entendimiento.



En el plano internacional, ambos Estados coordinan estrechamente en foros regionales y multilaterales como la ASEAN, las Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y los mecanismos de la Subregión del Gran Mekong.



La participación directa del primer ministro tailandés en el Foro del Futuro de la ASEAN, cuyo lema para esta edición de 2026 es “Forjando juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”, evidencia la importancia que concede Tailandia no solo a los nexos con Vietnam, sino también a las iniciativas orientadas a fortalecer la solidaridad, la construcción comunitaria y el diálogo para encarar los desafíos del bloque./.