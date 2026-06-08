Política

Máximo dirigente de Vietnam exige renovar la visión sobre el desarrollo marítimo

El presidente vietnamita To Lam pidió elaborar una nueva estrategia marítima con visión a largo plazo para convertir el espacio marítimo nacional en un motor clave del crecimiento sostenible

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, presidió hoy una reunión con la Comisión de Políticas y Estrategias y otros organismos pertinentes para examinar el proyecto de balance de la Resolución No. 36-NQ/TW, emitida el 22 de octubre de 2018 por el Comité Central del Partido del XII mandato, sobre la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Economía Marítima hasta 2030, con visión hacia 2045.

Durante la reunión, To Lam subrayó que la evaluación de la implementación de la Resolución 36 debe analizar de manera integral los logros alcanzados, las limitaciones, sus causas y los principales obstáculos que aún persisten, así como identificar los nuevos desafíos surgidos de la práctica para fundamentar la elaboración de una nueva resolución con una visión más estratégica y de mayor alcance.

El dirigente destacó que la Resolución fue una decisión estratégica acertada. Tras ocho años de implementación, se ha fortalecido la conciencia sobre la importancia del mar; se han perfeccionado gradualmente los mecanismos y políticas; diversos sectores de la economía marítima han registrado avances; la infraestructura costera ha mejorado; las condiciones de vida de la población en las zonas litorales se han elevado; y se han obtenido resultados significativos en materia de defensa, seguridad y protección de la soberanía marítima e insular.

No obstante, señaló que la economía marítima aún no se desarrolla de manera acorde con el potencial, las ventajas y las necesidades del país. Por ello, consideró necesario elaborar con prontitud una nueva resolución que impulse cambios profundos en el pensamiento estratégico, las instituciones y el modelo de desarrollo marítimo.

El mandatario pidió renovar el enfoque de desarrollo, pasando de una visión centrada exclusivamente en la economía marítima a una concepción más amplia del espacio marítimo nacional como eje estratégico de desarrollo. En este sentido, el mar no debe considerarse únicamente como fuente de recursos o ámbito de actividades económicas, sino como un espacio estratégico que integra desarrollo, defensa, seguridad, ciencia, tecnología e integración internacional.

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El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

La nueva resolución deberá definir de manera clara cómo gestionar, aprovechar y desarrollar integralmente el espacio marítimo nacional para servir al crecimiento del país a largo plazo. Asimismo, deberá perfilar el modelo de una nación marítima fuerte en el siglo XXI y precisar el papel del mar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos para 2030, 2045 y etapas posteriores.

El líder propuso situar al mar entre los motores estratégicos del desarrollo nacional en el marco de la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, identificar sectores con potencial de avance y promover la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en la gestión marítima, incluyendo bases de datos marinas nacionales, mapas digitales oceánicos e inteligencia artificial.

También insistió en la necesidad de combinar estrechamente el desarrollo económico marítimo con la defensa nacional desde etapas tempranas y desde el mar, garantizando que todas las estrategias, planes y proyectos contribuyan a proteger la soberanía, los derechos soberanos y la jurisdicción nacional, así como a preservar un entorno marítimo pacífico y estable.

Además, destacó la importancia de construir un modelo moderno, unificado e interconectado de gobernanza marítima basado en datos y en la planificación espacial marina, definiendo claramente los programas prioritarios, los proyectos estratégicos, los indicadores concretos y las responsabilidades de cada organismo y localidad.

Pidió a la Comisión de Políticas y Estrategias coordinarse estrechamente con las entidades competentes para concluir el proyecto y el programa de acción correspondiente y presentarlos al Buró Político y al Comité Central. El objetivo es aprobar una nueva resolución con visión estratégica a largo plazo, pensamiento innovador y alto nivel de ejecución, que convierta al mar en un espacio estratégico de desarrollo y un nuevo motor para un crecimiento rápido y sostenible, contribuyendo a que Vietnam se convierta en un país desarrollado de altos ingresos para 2045./.

VNA
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