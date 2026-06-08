Vietnam y Camboya consolidan relaciones de amistad y cooperación

Hanoi (VNA) El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, sostuvo hoy conversaciones con su homólogo camboyano, Hun Manet, quien se encuentra en el país para una visita oficial y el tercer Foto del Futuro de la ASEAN 2026 en Hanoi.



En sus palabras, Le Minh Hung valoró altamente la presencia de Hun Manet en esta capital, como contribución a aumentar la confianza política, profundizar aún más las relaciones tradicionales de amistad entre ambas naciones y promover la solidaridad, la cooperación y la conectividad dentro de la ASEAN, en aras de la paz y la colaboración en la región y en el mundo.



El jefe del Gobierno anfitrión reiteró que la política constante de Vietnam es conceder gran importancia a los nexos de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo con Camboya.



A la vez, el visitante expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista (PCV) y la administración del Gobierno, Vietnam logrará muchos éxitos importantes, implementará con éxito los dos objetivos del centenario establecidos y desempeñará un papel y una posición cada vez más importantes en la región y a nivel internacional.



Hun Manet reafirmó el compromiso del Gobierno camboyano de coordinarse con su similar vietnamita para implementar eficazmente los resultados de la Reunión de Alto Nivel entre el Buró Político del PCV y el Comité Permanente del Partido Popular de Camboya (CPP) y el encuentro de los Jefes de los Partidos de los dos países y de Laos, entre otros.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

En la ocasión, los dos dirigentes expresaron su satisfacción ante el desarrollo fructífero de los nexos bilaterales en los últimos años, sobre todo en política, defensa, seguridad, comercio, inversión, turismo, educación, cultura, intercambio popular y asuntos fronterizos.



Sobre el espíritu de transformar la "amistad tradicional" en "fuerza motriz para el desarrollo" y la "cercanía histórica" en "cercanía estratégica", los dos primeros ministros intercambiaron puntos de vista sobre las principales orientaciones destinadas a promover la conectividad entre Vietnam y Camboya en el próximo período.



Acordaron fortalecer continuamente la base de la confianza política, la estrecha cooperación en materia de seguridad y defensa y reafirmaron la aplicación consecuente del principio de no permitir que fuerzas hostiles utilicen el territorio de un país para socavar o amenazar la seguridad y los intereses del otro. Se comprometieron a mejorar la conectividad de las dos economías e impulsar las conexiones culturales, educativas y turísticas.



Además, coincidieron en muchos aspectos relacionados con la conectividad de la infraestructura y fronteriza y abogaron por promover la conexión de la autopista Ciudad Ho Chi Minh/Moc Bai - Bavet/Phnom Penh; estudiar la ampliación de las rutas aéreas que conecten los dos países y la construcción de zonas económicas especiales y áreas económicas transfronterizas y facilitar el despacho de aduanas de mercancías.



Hun Manet coincidió plenamente con las propuestas de Le Minh Hung sobre la creación de condiciones favorables para que las empresas de ambas naciones indochinas inviertan en áreas donde las partes tienen fortalezas y necesidades, incluidos el procesamiento de productos agrícolas, la acuicultura, la energía limpia, los materiales de construcción y la logística, la ampliación de la cooperación en educación y formación, y la elevación de la calidad de los recursos humanos.



En el contexto de una situación global y regional compleja e impredecible, se comprometieron a intensificar la coordinación en foros regionales e internacionales, especialmente en el marco del mecanismo de cooperación subregional del Mekong, la ASEAN y las Naciones Unidas; mantener intercambios y consultas sobre cuestiones estratégicas de interés común y coordinarse con los países del bloque sudesteasiático para consolidar la solidaridad y la autodeterminación, promover la resolución pacífica de las diferencias y ampliar la colaboración con los socios, como contribución al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.



Tras las conversaciones, los dos primeros ministros presenciaron la ceremonia de firma del Plan de Cooperación en el ámbito de la información para el período 2026-2030 entre el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y el Ministerio de Información de Camboya./.