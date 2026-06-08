AFF 2026 destaca papel estratégico del Mekong y la juventud hacia 2045

Hanoi (VNA)- En el marco del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, se llevaron a cabo seminarios y diálogos paralelos en Hanoi sobre el posicionamiento de la subregión del Mekong y la promoción de las voces de los jóvenes en el proceso de materialización de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



En un seminario destinado a promover la cooperación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en la subregión del Mekong con una visión hacia 2045, Nguyen Manh Dong, subdirector de la Academia Diplomática de Vietnam, enfatizó que la cooperación del Mekong debe ser vista como un componente crucial del proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN, en lugar de considerarse simplemente como un conjunto de iniciativas aisladas.



Según Hoang Thi Ha, investigadora principal del Instituto ISEAS-Yusof Ishak, la cuenca del Mekong es actualmente un pilar fundamental de la seguridad regional, ya que proporciona alimentos, productos pesqueros y agrícolas esenciales para toda la región de la ASEAN.



El doctor Anoulak Kittikhoun, asesor del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Laos, presentó cifras impresionantes: la región del Mekong produce actualmente entre 20 y 23 millones de toneladas de arroz al año.



Además de la seguridad alimentaria, la subregión del Mekong también posee un enorme potencial en energías renovables, como lo demuestra el proyecto de interconexión de la red eléctrica Laos-Tailandia-Malasia-Singapur, junto con conexiones estratégicas de infraestructura de transporte como el ferrocarril Laos-China, subrayó.



De ese modo, propuso la necesidad de posicionar al Mekong como un “centro de crecimiento, resiliencia e innovación” para todo el bloque regional.



Sin embargo, los ponentes también señalaron el desafío que representa la fragmentación institucional, dado que coexisten múltiples marcos de cooperación, lo que genera una superposición de programas y una falta de cohesión.



La representante de la Secretaría de la ASEAN, Sumitra Jayaseelan, indicó que la solución no radica en la creación de nuevos mecanismos, sino en el fortalecimiento de la interconexión entre los marcos ya existentes. La ASEAN y los mecanismos de cooperación subregional han aprobado el Plan de Acción Conjunto para el período 2026-2030, enfocado en tres áreas prioritarias: energía, agricultura y turismo.



La subregión del Mekong también continúa recibiendo el respaldo de socios internacionales. Australia reafirmó su compromiso de acompañamiento mediante un paquete de asistencia de más de 450 millones de AUD (unos 317 millones de USD) destinado a la transición energética y a la mejora de la capacidad de resiliencia frente al cambio climático.



En la sesión de diálogo intergeneracional sobre la configuración del futuro de la ASEAN, los ponentes se centraron en debatir el rol de los más de 200 millones de jóvenes de la región ante desafíos tales como la inteligencia artificial (IA), el cambio climático y la competencia estratégica.



Nguyen Thi Thin, subdirectora de la Academia Diplomática de Vietnam, destacó que los jóvenes no solo son beneficiarios, sino también la fuerza impulsora que guía a la ASEAN a través de los grandes desafíos globales.



Se presentaron múltiples propuestas para fortalecer la conectividad regional, entre las que destaca la iniciativa del Reino Unido de establecer un carril de control migratorio exclusivo para los ciudadanos de la ASEAN en los aeropuertos.



El embajador de Filipinas en Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, hizo hincapié en el uso de la IA como una herramienta de apoyo para la formulación de políticas, al tiempo que realzó el principio de consenso y el espíritu de solidaridad de la ASEAN.



El profesor y doctor Nguyen Vu Tung, de la Academia Diplomática de Vietnam, consideró que la ASEAN fue concebida para gestionar la competencia entre las grandes potencias, y que dicha misión está siendo legada a las jóvenes generaciones. El objetivo final de la Comunidad de la ASEAN sigue siendo mejorar la vida de los ciudadanos a través de una conectividad sostenible intergeneracional.



La sesión de diálogo se orientó hacia la finalización de la Declaración de la Visión 2030 de la Juventud del AFF, la cual será presentada en las reuniones cumbre. Estas iniciativas sobre el desarrollo de la subregión del Mekong, junto con la voz cada vez más firme de la juventud, demuestran que la ASEAN se está esforzando por potenciar sus capacidades internas, superar los obstáculos y avanzar hacia la construcción de una comunidad resiliente y de desarrollo sostenible para el año 2045./.

VNA