Política

Vietnam fortalece cooperación entre partidos políticos regionales

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy en Hanoi a los jefes de las delegaciones de los Partidos políticos (PP) del Sudeste Asiático que se encuentran en el país para el Coloquio "El papel de los Partidos Políticos en la construcción de la comunidad de la ASEAN".

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, y delegados. (Fuente: VNA)
El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, y delegados. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy en Hanoi a los jefes de las delegaciones de los Partidos políticos (PP) del Sudeste Asiático que se encuentran en el país para el Coloquio "El papel de los Partidos Políticos en la construcción de la comunidad de la ASEAN".

Al intervenir en el encuentro, Tran Cam Tu, en nombre de los líderes del Partido y del Estado vietnamita, dio una calurosa bienvenida a los PP de los países sudesteasiáticos y expresó su sincera gratitud por sus amables palabras y muestras de afecto hacia el PCV.

El gesto demuestra claramente las relaciones de amistad entre las partes y constituye un estímulo y una motivación para que Vietnam continúe avanzando con paso firme por el camino de la construcción y el desarrollo nacional, puntualizó.

También afirmó que la participación y las opiniones de los Partidos políticos en dicho coloquio reflejan sus importantes y responsables contribuciones al futuro de la región y de la Comunidad de la ASEAN.

El PCV concede gran importancia y quiere ampliar las relaciones con los Partidos políticos de países en el mundo, incluidos los del Sudeste Asiático, trabajan juntos por la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de cada nación, su pueblo y la región, enfatizó.

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El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, en el evento. (Fuente: VNA)



A la vez, representantes de los Partidos políticos destacaron los éxitos del desarrollo nacional logrados por Vietnam en los últimos años, así como las sus contribuciones positivas al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región.

Resaltaron que la iniciativa del PCV de organizar el Coloquio es práctica y oportuna, que busca crear un encuentro y una oportunidad para que los partidos políticos regionales se reunieran e intercambiaran puntos de vista sobre muchos temas de interés común, especialmente la promoción de la cooperación de la ASEAN y la materialización de la Visión de la Comunidad del bloque hasta 2045, contribuyendo así a la configuración y promoción de valores comunes dentro de la agrupación.

Fomentar el diálogo entre los Partidos políticos contribuirá a mejorar la comprensión, generar confianza, compartir experiencias en materia de gobernanza y desarrollo, añadiendo así un importante canal de cooperación al proceso de integración regional, contribuyendo a consolidar la paz y la estabilidad y el desarrollo sostenible, remarcaron.

Asimismo, expresaron su deseo de seguir manteniendo este mecanismo de intercambio y diálogo entre los Partidos políticos de la ASEAN en el futuro e intensificar los intercambios y las actividades de cooperación, como aportes a profundizar las relaciones entre los Estados miembros y a consolidar la solidaridad de la ASEAN.

Tran Cam Tu sugirió que los PP de la región deberían fortalecer el intercambio de información sobre la situación de cada organización y país, y sobre las tendencias de desarrollo global; aumentar el intercambio de experiencias sobre la construcción partidista, contribuyendo así a fortalecer la fuerza interna de cada parte.

El dirigente también hizo hincapié en la importancia de promover el diálogo, la cooperación y el consenso, y defender los principios fundamentales de la ASEAN y del derecho internacional para mantener un entorno regional pacífico, estable y próspero, brindando aportes al proceso de construcción de una Comunidad de la ASEAN unida, resiliente, innovadora y sostenible./.

VNA
#Vietnam #Partidos políticos #ASEAN
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