Vietnam y Tailandia reafirman su compromiso de profundizar la Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su homólogo tailandés, Anutin Charnvirakul, reafirmaron hoy su determinación de implementar de manera efectiva los acuerdos alcanzados entre ambos países y seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia de forma práctica y sustancial.



Durante su encuentro en Hanoi, el jefe de Gobierno vietnamita expresó su satisfacción por reunirse nuevamente con su par tailandés tras la 48.ª Cumbre de la ASEAN celebrada recientemente en Cebú, Filipinas.



Al recordar la visita oficial a Tailandia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, Le Minh Hung destacó que ese viaje produjo resultados significativos que han contribuido a impulsar las relaciones bilaterales hacia una nueva etapa de desarrollo.



Por su parte, Anutin Charnvirakul manifestó su satisfacción por realizar su primera visita oficial a Vietnam, coincidiendo además con la celebración del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Asimismo, reiteró que Tailandia concede gran importancia al fortalecimiento de la cooperación integral con Vietnam en todos los ámbitos.



El dirigente tailandés expresó su deseo de que ambas partes implementen eficazmente los acuerdos alcanzados durante la visita de To Lam a Tailandia, incluido el Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Tailandia correspondiente al período 2026-2031.



Los dos primeros ministros destacaron el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales a lo largo de las últimas cinco décadas desde el establecimiento de vínculos diplomáticos en 1976. Coincidieron en que las relaciones entre ambos países atraviesan actualmente uno de sus mejores momentos, sustentadas en una elevada confianza política, una cooperación económica dinámica y unos intercambios cada vez más estrechos entre sus pueblos.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

En este sentido, acordaron seguir fortaleciendo la confianza política mediante el intercambio regular de delegaciones y contactos de alto nivel a través de diversos canales.



Asimismo, se comprometieron a aprovechar plenamente los mecanismos de cooperación bilateral existentes, especialmente el Retiro Conjunto del Gabinete y los distintos marcos de cooperación ministerial, con el fin de garantizar una implementación efectiva de la Asociación Estratégica Integral en los próximos años.



Ambas partes también acordaron reforzar la cooperación en materia de defensa y seguridad, mantener las patrullas marítimas conjuntas e intensificar la coordinación en la lucha contra la delincuencia transnacional, especialmente el narcotráfico, la trata de personas y los delitos cibernéticos. Además, reafirmaron su compromiso de impedir que cualquier individuo u organización utilice el territorio de un país para realizar actividades perjudiciales contra el otro.



En el ámbito económico, los líderes coincidieron en promover de manera efectiva la estrategia de las "Tres Conexiones", fortalecer la conectividad en transporte, logística, aviación y turismo, y estudiar nuevas rutas terrestres, marítimas y costeras que enlacen ambos países y la subregión del Gran Mekong. También acordaron aprovechar al máximo el mecanismo del Comité Conjunto de Comercio Vietnam-Tailandia, reducir obstáculos comerciales, facilitar el acceso mutuo a los mercados y trabajar para alcanzar cuanto antes la meta de 25.000 millones de dólares en comercio bilateral, con el objetivo a largo plazo de elevar esa cifra a 50.000 millones de dólares de manera equilibrada y sostenible.



Los dos gobiernos también se comprometieron a ampliar la cooperación en agricultura y seguridad alimentaria, así como en sectores emergentes como la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial, la transformación digital, la economía digital, la economía verde, la transición energética justa y la innovación.



Le Minh Hung reiteró que Vietnam seguirá creando condiciones favorables para los inversionistas extranjeros, incluidos los procedentes de Tailandia, con el fin de impulsar sus actividades comerciales y de inversión en el país.



Tras elogiar el entorno empresarial vietnamita, Anutin Charnvirakul agradeció el respaldo brindado por el Gobierno de Vietnam y expresó su deseo de que continúe apoyando a las empresas tailandesas que operan en el país y facilitando la resolución de cualquier dificultad que puedan enfrentar.



El primer ministro tailandés afirmó que alentará a las empresas de su país a ampliar sus inversiones en sectores donde cuentan con ventajas competitivas y que coinciden con las prioridades de desarrollo de Vietnam.



Asimismo, manifestó su esperanza de que las empresas vietnamitas incrementen sus inversiones en Tailandia y contribuyan a fortalecer las cadenas de suministro y los proyectos estratégicos conjuntos.



Ambas partes coincidieron también en la necesidad de intensificar los intercambios entre pueblos y ampliar la cooperación en cultura, turismo y hermanamientos entre localidades.



Le Minh Hung agradeció al Gobierno tailandés el apoyo brindado a la comunidad vietnamita residente en ese país y su contribución a la preservación y promoción de los sitios conmemorativos dedicados al presidente Ho Chi Minh, así como de la red de pagodas vietnamitas. Al mismo tiempo, pidió que Tailandia continúe creando condiciones favorables para que los vietnamitas puedan vivir, estudiar y trabajar de manera estable en su territorio.



El dirigente vietnamita también destacó la cooperación bilateral en el marco del Proyecto de Conservación y Desarrollo de las Grullas Sarus en el Parque Nacional Tram Chim.



Por su parte, Anutin Charnvirakul expresó la disposición de Tailandia a colaborar activamente en esta iniciativa e incluso a transferir ejemplares de grullas sarus a Vietnam, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible.



Respecto a los asuntos regionales e internacionales, ambos líderes acordaron mantener una estrecha coordinación dentro de la ASEAN y en otros mecanismos multilaterales. Asimismo, subrayaron la importancia de preservar la unidad, cohesión y centralidad de la ASEAN, además de promover una postura común sobre el Mar del Este basada en el derecho internacional, especialmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS).



Le Minh Hung valoró el papel de Tailandia en la promoción de la cooperación dentro de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) y otros mecanismos subregionales. También propuso reforzar la coordinación para movilizar recursos destinados a mejorar la conectividad en infraestructura, comercio e inversión, así como ampliar la cooperación en gestión de recursos hídricos, adaptación al cambio climático, transformación digital, transición ecológica e innovación.



Anutin Charnvirakul respaldó plenamente las propuestas vietnamitas y aseguró que Tailandia continuará colaborando estrechamente con Vietnam para fortalecer la eficacia de los mecanismos de cooperación subregional y promover el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida de la región del Mekong.



En esta ocasión, el primer ministro tailandés invitó a Le Minh Hung a realizar una visita oficial a Tailandia. El dirigente vietnamita agradeció la invitación y expresó su disposición a concretarla en una fecha conveniente para ambas partes.



Anutin Charnvirakul realiza una visita oficial a Vietnam y participa en el III Foro del Futuro de la ASEAN, que se celebra del 8 al 9 de junio en Hanoi./.