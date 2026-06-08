Embajada de Vietnam en Israel insta a sus ciudadanos a reforzar medidas de seguridad

Tel Aviv (VNA) - La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un comunicado instando a la comunidad vietnamita en el país a mantenerse alerta y seguir estrictamente las instrucciones de seguridad locales, dado que la situación de seguridad continúa evolucionando de manera compleja.



Según el comunicado de la Embajada, las tensiones entre Israel e Irán se intensificaron durante la noche del 7 de junio y la madrugada del 8 de junio, luego de que Irán lanzara misiles hacia Israel y Israel llevara a cabo ataques de represalia contra varios objetivos en Irán. El riesgo de nuevos ataques con misiles, vehículos aéreos no tripulados (VANT) u otros medios persiste.



En respuesta a estos acontecimientos, el Comando del Frente Interno de Israel elevó el nivel de alerta y declaró a todo el país en estado de "actividad restringida", vigente desde las 22:00 horas del 7 de junio hasta las 20:00 horas del 8 de junio (hora local), con la posibilidad de ajustes adicionales según la situación de seguridad.



Según la nueva normativa, se han suspendido todas las actividades educativas, incluidas las clases presenciales, el aprendizaje en línea, los exámenes y las actividades extracurriculares.



Se restringen las grandes concentraciones públicas, los lugares de trabajo solo pueden operar si los empleados tienen acceso a espacios protegidos dentro del tiempo de respuesta requerido, y las playas se han cerrado temporalmente por motivos de seguridad.



La Embajada señaló que los sistemas de transporte público y el aeropuerto Ben Gurion operan con normalidad; sin embargo, la situación puede cambiar rápidamente dependiendo de la evolución de la seguridad. Se recomienda a los ciudadanos vietnamitas que planeen viajar, especialmente por vía aérea, que consulten la información directamente con las aerolíneas, los proveedores de servicios de transporte y las autoridades pertinentes antes de partir.



La Embajada de Vietnam en Israel continúa monitoreando de cerca la situación y manteniendo comunicación con los representantes de la comunidad y las autoridades locales. Hasta el momento, no se ha registrado ningún ciudadano vietnamita que haya sufrido daños físicos como resultado de las recientes medidas de seguridad.



La Embajada recomendó a los ciudadanos vietnamitas que sigan regularmente las alertas e instrucciones emitidas por el Comando del Frente Interno israelí; que instalen y utilicen la aplicación oficial de alerta del Comando del Frente Interno; y que se dirijan inmediatamente a una habitación segura o refugio cuando suenen las sirenas antiaéreas. Deben evitar los viajes innecesarios y mantenerse alejados de las zonas consideradas inseguras o con riesgo de inseguridad.



En caso de necesitar asistencia consular urgente, los ciudadanos vietnamitas pueden contactar con la Embajada de Vietnam en Israel a través de las siguientes líneas de emergencia: +972 50 878 3373 o +972 55 502 5616.



La Embajada también instó a los miembros de la comunidad vietnamita a mantener la calma, abstenerse de compartir información no verificada y tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de sus familias./.

VNA