Política

Vietnam emite aviso urgente a sus ciudadanos en Israel

La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un aviso urgente dirigido a la comunidad vietnamita en ese país, en el que detalla medidas actualizadas de defensa civil emitidas por el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Đặng Thu Trang
Humo elevándose tras las explosiones en la capital Teherán, Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/ VNA)
Humo elevándose tras las explosiones en la capital Teherán, Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/ VNA)

Tel Aviv (VNA) – La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un aviso urgente dirigido a la comunidad vietnamita en ese país, en el que detalla medidas actualizadas de defensa civil emitidas por el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Las medidas, vigentes desde las 11:00 del 7 de abril hasta las 20:00 del 9 de abril, mantienen el sistema existente de dos niveles: “actividad limitada” y “actividad parcial”, que regula reuniones públicas, escuelas, lugares de trabajo y el acceso a playas, con una lista más claramente definida de las zonas afectadas.

En el nivel de “actividad limitada”, el más alto de alerta, las reuniones se restringen a un máximo de 50 personas en lugares con acceso a refugios estándar, mientras que la educación regular queda suspendida. Los lugares de trabajo solo pueden operar si cumplen con los requisitos de seguridad, y las playas permanecen cerradas. Estas restricciones abarcan importantes centros urbanos como Jerusalem, Tel Aviv-Yafo, Haifa, Ashdod, Ashkelon, Beer Sheva y Eilat, así como múltiples áreas en todo el país.

Por el contrario, las zonas de “actividad parcial” permiten reuniones limitadas de hasta 50 personas al aire libre y 100 en interiores, siempre que se garantice el acceso a refugios. Los lugares de trabajo pueden continuar operando bajo protocolos de seguridad, y las actividades educativas pueden llevarse a cabo con medidas de protección. Estas áreas incluyen la Baja Galilea, el valle de Beit She’an, el valle del Jordán, Samaria, Judea y regiones cercanas a la Franja de Gaza.

Dada la situación de seguridad volátil, la Embajada instó a los ciudadanos vietnamitas a seguir de cerca las instrucciones del Comando del Frente Interno según su ubicación, identificar refugios cercanos y mantenerse preparados para responder a alertas de emergencia.

Asimismo, pidió extremar la vigilancia ante el riesgo de escalada, especialmente después de que Estados Unidos fijara como fecha límite el 7 de abril y advirtiera sobre posibles ataques ampliados contra la infraestructura energética de Irán si no se alcanza un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Se recomendó a los ciudadanos evitar lugares sensibles como instalaciones energéticas, zonas industriales, aeropuertos, puertos marítimos y otras infraestructuras críticas, reducir al mínimo los desplazamientos cerca de zonas de incidentes y no acercarse ni grabar escenas de ataques u objetos peligrosos.

La Embajada señaló que continuará monitoreando de cerca la situación y proporcionará actualizaciones oportunas, al tiempo que instó a la comunidad a cumplir estrictamente con las regulaciones locales para garantizar su seguridad./.

Đặng Thu Trang
VNA
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