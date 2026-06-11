Foro del Futuro de ASEAN 2026: Visión estratégica y protagonismo diplomático de Vietnam

Kuala Lumpur (VNA) - El tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF 2026), celebrado en Hanoi, ha trascendido su condición de evento diplomático anual para convertirse en una plataforma estratégica que permite a Vietnam ejercer un papel de liderazgo dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Así lo valoró Enzo Sim Hong Jun, investigador malasio especializado en historia y defensa del Sudeste Asiático, en declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur.



Enzo señaló que la participación de los líderes de Laos, Camboya, Tailandia y Timor Leste, junto con el Secretario General de la ASEAN y representantes de las Naciones Unidas, transmitió un mensaje claro sobre una ASEAN proactiva, resiliente y preparada para definir su propio futuro.



A juicio del analista, uno de los aspectos más destacados del foro fue el cambio de enfoque, pasando de una lógica de “respuesta a los desafíos” a una estrategia orientada a “dar forma activamente” a las normas y mecanismos regionales.



En este contexto, Vietnam impulsa una visión que sitúa a la ASEAN como un centro de innovación, capaz de aprovechar nuevos motores de crecimiento como la inteligencia artificial (IA), los datos y la transición ecológica para reforzar su competitividad. Esta orientación refleja una ASEAN dinámica, pragmática y con una mirada puesta en el futuro.



Enzo recordó las palabras del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, diciendo que el éxito de la ASEAN debe medirse por los beneficios concretos que genera para los ciudadanos, las empresas y las economías de los Estados miembros. Este planteamiento evidencia la voluntad de Vietnam de transformar los debates estratégicos en acciones tangibles y resultados efectivos, señaló.



En materia de seguridad regional, el AFF 2026 otorgó prioridad a la diplomacia preventiva, la acción temprana, el fortalecimiento de la confianza estratégica y la ampliación de los mecanismos de intercambio de información.



El experto malasio consideró que esta orientación es especialmente adecuada para impulsar cuestiones como la seguridad marítima, la ciberseguridad y el respeto al derecho internacional a través de los mecanismos liderados por la ASEAN.



En el ámbito económico, el foro subrayó el concepto de resiliencia vinculado a una mayor conectividad e integración en áreas como la infraestructura, la tecnología y las cadenas de suministro.



La subregión del Mekong fue identificada como un nuevo motor de crecimiento, mientras que proyectos de conectividad como la autopista Hanoi–Vientiane y la línea ferroviaria Laos–Vietnam contribuirán a consolidar el papel de Vietnam como centro logístico y manufacturero del Sudeste Asiático continental.



Otro de los temas destacados fue la inclusión de la inteligencia artificial y la tecnología financiera (Fintech) entre las prioridades de la agenda. Las sesiones de debate enfatizaron la necesidad de promover un desarrollo tecnológico centrado en las personas, acompañado de programas de capacitación, garantías de bienestar social y mecanismos de gobernanza responsables.



Al evaluar los resultados del foro, Enzo afirmó que el AFF 2026 ha contribuido a reforzar la posición de Vietnam como uno de los principales centros diplomáticos de la región.



La continuidad de este foro como mecanismo permanente de diálogo permite a Vietnam influir en las discusiones regionales antes de que estas se conviertan en asuntos formales de la agenda de ASEAN, fortaleciendo así su poder blando y contribuyendo a preservar el espacio estratégico regional en un contexto de creciente competencia entre las grandes potencias.



Al margen del foro, Vietnam también aprovechó eficazmente los encuentros bilaterales con los líderes de Laos, Camboya y Timor Leste para ampliar la cooperación en ámbitos económicos y de gobernanza. No obstante, según Enzo, el principal desafío sigue siendo transformar las ideas y propuestas surgidas del foro en mecanismos concretos, recursos efectivos y proyectos realizables.



El investigador malasio concluyó que el AFF 2026 demuestra que Vietnam está evolucionando de un participante activo a un actor capaz de liderar y configurar la agenda regional.



Con una visión estratégica clara y una hoja de ruta definida, Vietnam no solo contribuye a moldear el futuro de la ASEAN, sino que también impulsa la construcción de una comunidad regional más sólida, próspera y con una presencia cada vez más relevante en el escenario internacional./.

VNA