Foro del Futuro de ASEAN 2026: Un avance en la diplomacia multipartidaria

Phnom Penh (VNA)- Celebrado los días 9 y 10 de junio en Hanoi bajo el lema “Forjando juntos un futuro compartido: Paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”, el tercer Foro del Futuro de ASEAN (AFF 2026) reafirma la participación activa y responsable de Vietnam en la promoción de la cooperación regional.



En declaraciones a la Agencia de Noticias de Vietnam (VNA) en Phnom Penh, Gnel Rattha, presidente de la Asociación de Empresarios Camboya-Rusia y experto en geopolítica y economía internacional, consideró que el AFF 2026 representa un avance en la diplomacia de los partidos políticos, ampliando la cooperación de un marco bilateral hacia uno multilateral.



Según él, se trata de un foro de gran escala, con una agenda pionera y especializada, capaz de potenciar la participación de los jóvenes y del sector privado.



El especialista camboyano destacó que el AFF 2026 es una prueba del liderazgo de Vietnam en la implementación de una política exterior independiente y autónoma, con una profunda integración internacional. El foro reunió no solo a líderes y funcionarios gubernamentales, sino también a representantes de grandes ciudades, jóvenes y comunidades empresariales de toda la ASEAN.



Según Gnel Rattha, la participación y el discurso del primer ministro de Camboya, Samdech Thipadei Hun Manet, en la sesión inaugural demuestra el papel cada vez más activo de Phnom Penh en los asuntos regionales.



Asimismo, representa una oportunidad para que Camboya reafirme su visión a largo plazo en la solución de desafíos comunes de la ASEAN, como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo inclusivo.



El especialista señaló que la agenda del AFF 2026 se centró en áreas estratégicas como la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), la tecnología financiera y la seguridad energética.



A través del foro, Camboya puede acceder a nuevas fuentes de inversión, conocimientos y experiencias compartidas por expertos, empresas y académicos internacionales, dijo.



Rattha enfatizó que la economía y la seguridad siguen siendo prioridades del AFF, y que la participación activa de Camboya contribuirá a impulsar el comercio bilateral y a fortalecer la conectividad de infraestructura en la región.



Dentro del marco del AFF 2026, el 8 de junio se celebró el seminario “El papel de los partidos políticos del Sudeste Asiático en la construcción de la Comunidad ASEAN”, considerado un hito importante, ya que fue la primera vez que se creó un foro especializado para que los partidos políticos de la región se reunieran, intercambiaran ideas y promovieran la diplomacia multipartidaria.



En esta ocasión, Gnel Rattha también destacó que Vietnam está consolidando progresivamente su posición y su papel como país de influencia media con creciente peso dentro de la ASEAN./.

VNA