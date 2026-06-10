Vietnam comprometido de impulsar cooperación de ASEAN con Nueva Zelanda y Reino Unido

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Hanoi (VNA) – En su calidad de coordinador de las relaciones ASEAN-Nueva Zelanda y ASEAN-Reino Unido para el período 2024-2027, la Cancillería de Vietnam organizó hoy el Foro ASEAN-Nueva Zelanda sobre cooperación subregional y el Seminario ASEAN-Reino Unido con motivo del quinto aniversario del establecimiento de su Asociación de Diálogo.

Estos dos eventos, enmarcados en el Foro Futuro de la ASEAN 2026, reunieron a responsables políticos, representantes locales, empresas, expertos, académicos y embajadores de los países de la ASEAN, Nueva Zelanda y el Reino Unido acreditados en Hanoi, además de numerosos participantes en línea.

Los asistentes valoraron positivamente el papel coordinador de Vietnam y sus contribuciones concretas al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Nueva Zelanda y de la Asociación de Diálogo ASEAN-Reino Unido.

En la apertura del Foro ASEAN-Nueva Zelanda, el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Dang Hoang Giang, señaló que la subregión del Mekong enfrenta importantes desafíos relacionados con el cambio climático, la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria, que requieren una respuesta coordinada a nivel regional.

Vietnam reafirma su compromiso de promover una cooperación ASEAN-Nueva Zelanda más efectiva y sustancial, garantizando que los compromisos políticos se traduzcan en programas de acción concretos en beneficio de la población, puntualizó.

Por su parte, la jefa interina de la delgación de altos funcionarios (SOM) de Nueva Zelanda ante la ASEAN, Alana Hudson, destacó la importancia económica, cultural y social de la subregión del Mekong, al tiempo que subrayó los desafíos que enfrenta en materia de cambio climático, gestión de recursos hídricos y crecimiento inclusivo.

Durante las sesiones de debate, los expertos coincidieron en la importancia estratégica de la cooperación subregional para la construcción de la Comunidad de la ASEAN.

Propusieron vincular más estrechamente la cooperación en el Mekong con la agenda general de la ASEAN, reforzar la coordinación de recursos entre los socios de diálogo y aprovechar las fortalezas de Nueva Zelanda en experiencia técnica, conocimientos prácticos y financiamiento verde.

Asimismo, recomendaron incorporar los contenidos de cooperación subregional al Plan de Acción ASEAN-Nueva Zelanda 2026-2030, promover la aplicación de ciencia, tecnología e inteligencia artificial en los proyectos conjuntos y establecer un mecanismo anual de diálogo sobre cooperación subregional.

En el Seminario ASEAN-Reino Unido (Fuente: VNA)

En el Seminario ASEAN-Reino Unido, los participantes señalaron la necesidad de ajustar las prioridades de cooperación para adaptarse al nuevo contexto y aprovechar mejor el potencial estratégico de la relación.

Las intervenciones subrayaron la importancia de fortalecer el diálogo estratégico y ampliar mecanismos de cooperación flexibles para reforzar la resiliencia regional. Entre los ámbitos prioritarios figuran la gobernanza global, el fortalecimiento de las cadenas de suministro, los minerales estratégicos, las tecnologías emergentes, la gobernanza digital, las finanzas verdes, las energías renovables y la infraestructura portuaria.

El vicecanciller Dang Hoang Giang enfatizó que el valor esencial de la relación ASEAN-Reino Unido radica en su capacidad para complementar las prioridades del bloque y contribuir al fortalecimiento de la adaptabilidad y resiliencia regionales.

A su vez, la subsecretaria británica para Relaciones Exteriores, Prosperidad y Desarrollo, Seema Malhotra, reafirmó el compromiso de Londrés de profundizar aún más los vínculos con la ASEAN y reiteró su apoyo al papel central de la agrupación en la arquitectura regional y a la Perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico (AOIP)./.

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