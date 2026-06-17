Política

Vietnam otorga Orden de Amistad a exembajadora camboyana

La ex embajadora de Camboya en Vietnam, Chea Kimtha, recibió hoy la Orden de la Amistad de Vietnam por sus aportes activos al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países vecinos.

El embajador vietnamita en Camboya, Nguyen Minh Vu, entrega la Orden de la Amistad a la ex embajadora de Camboya en Vietnam, Chea Kimtha. (Fuente: VNA)
El embajador vietnamita en Camboya, Nguyen Minh Vu, entrega la Orden de la Amistad a la ex embajadora de Camboya en Vietnam, Chea Kimtha. (Fuente: VNA)

Phnom Penh (VNA) - La ex embajadora de Camboya en Vietnam, Chea Kimtha, recibió hoy la Orden de la Amistad de Vietnam por sus aportes activos al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países vecinos.

Al intervenir en el acto de entrega, el embajador de Hanoi en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu, reiteró que en los últimos años, los nexos de amistad tradicionales y cooperación integral entre ambas naciones indochinas se han fortalecido constantemente en profundidad, contenido y eficacia en todos los ámbitos.

Para mantener y promover los vínculos bilaterales, además de la orientación estratégica de los líderes, los dos países reconocen respetuosamente y aprecian enormemente las contribuciones persistentes y eficaces de los diplomáticos y los organismos pertinentes, enfatizó.

En especial, en su calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Camboya en Vietnam entre 2023 y 2026, Chea Kimtha ha realizado numerosas contribuciones para estrechar las relaciones de buena vecindad y la solidaridad tradicional entre los dos países; promover las diplomacias partidista, estatal y popular e impulsar la conexión entre los ministerios, departamentos, ramas y localidades para implementar eficazmente los acuerdos bilaterales, destacó.

También ha brindado aportes al mantenimiento de la colaboración en las materias de defensa, seguridad y asuntos exteriores, lo que crea una base confiable y sostenible para el desarrollo común de ambas naciones, entre otros aspectos, detalló.

Nguyen Minh Vu afirmó que esta prestigiosa distinción no solo es un honor para los importantes logros de la funcionaria en los últimos tiempos, sino que también constituye un símbolo de amistad duradera, transmitiendo la convicción de que Chea Kimtha siga siendo un puente de conexión y haga valiosas contribuciones al fomento de los lazos entre los dos países en esta nueva etapa.

A su vez, Chea Kimtha, quien se desempeña actualmente como asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Camboya, expresó su honor al recibir la Orden de la Amistad otorgada por el secretario general del Partido Comunista y Presidente de Vietnam, To Lam.

La concesión de este prestigiosa condecoración no solo es un honor individual, sino también un testimonio de los esfuerzos conjuntos para consolidar aún más las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación integral entre Vietnam y Camboya, remarcó.

La Orden de la Amistad es una evidencia de la amistad perdurable entre los dos países y un recordatorio de la responsabilidad compartida que deben seguir cumpliendo para preservar y promover estos logros para las generaciones futuras, comentó./.

VNA
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