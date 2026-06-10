Foro del Futuro de ASEAN 2026 impulsa la conectividad para una comunidad sostenible

Hanoi (VNA) – El tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, bajo el tema “Construyendo juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”, concluyó hoy tras dos jornadas de trabajo.

La cita registró una participación récord de más de 1.200 delegados nacionales e internacionales, entre ellos dirigentes de alto nivel, responsables políticos, expertos, académicos, representantes de organizaciones internacionales, empresas y jóvenes.

En la ceremonia de clausura, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, destacó que los temas debatidos durante el foro son de gran relevancia para los países miembros de la ASEAN y sus socios.

Señaló que el evento se centró en cuestiones emergentes y de largo plazo, en consonancia con el tema de la Presidencia de la ASEAN 2026, ejercida por Filipinas.

Según el canciller vietnamita, el AFF 2026 presentó varias novedades, entre ellas la celebración por primera vez de la Conferencia de Líderes de las Ciudades de la ASEAN, un diálogo entre partidos políticos de la región y sesiones de intercambio con representantes de la juventud y de la subregión del Mekong. Estas iniciativas contribuyen a fortalecer los intercambios entre los pueblos, promover la conectividad y construir una comunidad de la ASEAN sostenible, inclusiva y orientada a los ciudadanos.

El canciller vietnamita Le Hoai Trung habla en la cita (Fuente: VNA)

Indicó que las ideas y propuestas sustantivas surgidas del foro serán transmitidas a los líderes de la ASEAN. Señaló que los debates reflejaron claramente el espíritu comunitario de la agrupación y una visión compartida sobre la importancia de la paz, la seguridad regional, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación frente a los desafíos emergentes.

Los participantes también reafirmaron su compromiso con el futuro de la ASEAN, sus valores fundamentales y su papel central en la arquitectura regional. Numerosas intervenciones destacaron la necesidad de construir un entorno estratégico a largo plazo que permita a la región responder de manera más eficaz a las transformaciones globales.

Al evaluar los resultados alcanzados, el ministro vietnamita afirmó que, tras tres años de celebración, el AFF se ha consolidado como una plataforma importante para promover los esfuerzos destinados a construir la Comunidad de la ASEAN y fortalecer las relaciones del bloque con socios internacionales.

Por su parte, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, informó que la Conferencia de Líderes de las Ciudades de la ASEAN reunió a más de 250 delegados procedentes de 25 localidades de la región.

Los participantes valoraron positivamente la iniciativa de Hanoi de crear un espacio para intercambiar experiencias sobre desarrollo urbano, transformación digital, innovación y crecimiento verde.

La conferencia también identificó desafíos comunes como el cambio climático, las brechas de desarrollo, la escasez de recursos humanos para la transición verde y digital, así como cuestiones emergentes relacionadas con la inteligencia artificial y la seguridad de los datos.

Los delegados coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación, compartir experiencias e impulsar soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible, colocando siempre a las personas en el centro de las estrategias.

Al presentar los resultados del diálogo entre partidos políticos del Sudeste Asiático, el viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong puntualizó que el encuentro contó con la participación de 11 partidos políticos de 11 países de la región.

Los participantes propusieron institucionalizar este mecanismo como una actividad anual para fortalecer la confianza mutua, promover el diálogo, intercambiar experiencias y reforzar la capacidad de resiliencia de la ASEAN frente a los desafíos del futuro./.

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