Foro del Futuro de la ASEAN 2026: la visión estratégica de Vietnam

Hanoi (VNA) - En un contexto de transformaciones complejas e impredecibles en la geopolítica global, el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026, celebrado en Hanoi bajo el lema “Forjando juntos un futuro compartido: paz, prosperidad y un enfoque centrado en las personas”, se convirtió en el centro de atención de la opinión pública internacional.



El evento no solo representó una reunión multilateral, sino que también evidenció el liderazgo estratégico y la creciente responsabilidad internacional de Vietnam, a través de una elección temática y temporal considerada por analistas como oportuna y ajustada a la realidad regional.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Kuala Lumpur, la doctora Julia Roknifard, profesora titular de Relaciones Internacionales en la Universidad de Taylor (Malasia), señaló que la rivalidad entre las grandes potencias y los riesgos de fragmentación económica y de las cadenas de suministro amenazan directamente la estabilidad del Sudeste Asiático.



Ante este escenario, la académica valoró que el eje central del foro actuó como un elemento unificador que permitió a los Estados miembros reconstruir consensos. Al priorizar los valores fundamentales de la paz y la prosperidad, Vietnam orientó los debates lejos de las tensiones polarizadas, transmitiendo el mensaje de que el éxito de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) debe medirse por el bienestar de sus ciudadanos.



Según Roknifard, Vietnam logró integrar de manera coherente su política exterior y su visión estratégica hacia 2030 en la agenda del foro. Como miembro proactivo, activo y responsable, el país impulsó al bloque a abordar desafíos de largo plazo de la economía global, promoviendo debates en áreas emergentes como la transición verde, la economía digital, la inteligencia artificial y la resiliencia productiva.



Este enfoque refleja una visión de largo alcance orientada a consolidar a la ASEAN como un centro de innovación y desarrollo de recursos humanos calificados, en lugar de limitarse a una respuesta reactiva ante las fluctuaciones internacionales.



La experta regional destacó asimismo la consolidación del AFF como un mecanismo de diálogo de la Vía 1.5, considerado un paso estratégico para cubrir vacíos estructurales en el proceso de formulación de políticas en la región.



A diferencia de las conferencias oficiales de la Vía 1, sujetas en ocasiones a rigideces diplomáticas, este formato combina de manera flexible la participación de funcionarios gubernamentales con aportes del mundo académico, empresarial y de las organizaciones sociales.



Esta innovación ha convertido a Hanoi en un laboratorio de ideas políticas disruptivas y prácticas, en apoyo a la implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, aportando mayor dinamismo e inclusión a la gobernanza regional.



Roknifard subrayó que la organización exitosa de un foro de esta envergadura no solo eleva el prestigio internacional de Vietnam, sino que también refuerza la centralidad de la ASEAN en sus relaciones con socios externos.



Al facilitar una plataforma de diálogo estratégico de alto nivel en el propio Sudeste Asiático, Vietnam contribuye a preservar la autonomía del bloque en sus asuntos internos, garantizando que los debates sobre el futuro regional se desarrollen bajo una agenda definida por los propios miembros de la organización.



Los resultados alcanzados en la cita de Hanoi consolidan las bases para materializar las visiones de largo plazo de la agrupación en el panorama geopolítico y económico mundial./.

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