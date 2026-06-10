Presidente de Academia Nacional de Política Ho Chi Minh recibe a delegaciones de Singapur y Timor-Leste

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y presidente de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh (HCMA), Doan Minh Huan, recibió el 9 de junio a Lee Hong Chuang, diputado del Partido de Acción Popular (PAP) de Singapur, y a Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva, miembro del Comité Central del Frente Revolucionario para un Timor Oriental Independiente (Fretilin) y ex primer ministro timorense.



Lee y Maria da Silva se encontraban en Vietnam en visita de trabajo y participaron en un seminario sobre el papel de los partidos políticos del Sudeste Asiático en la construcción de la Comunidad de la ASEAN, celebrado en el marco del tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF), desarrollado en Hanoi del 7 al 9 de junio.



Doan Minh Huan destacó que este encuentro refleja la sólida amistad y la estrecha cooperación existentes entre el Partido Comunista de Vietnam (PCV) y ambas organizaciones políticas, así como entre Vietnam, Singapur y Timor-Leste.



Por su parte, Lee y Maria da Silva expresaron su admiración por los notables avances alcanzados por Vietnam en los últimos años y manifestaron su confianza en que el país continuará registrando importantes éxitos en el futuro cercano.



Lee valoró altamente la iniciativa de Vietnam de organizar el seminario, al considerar que se trata de una actividad práctica que permite a los partidos políticos intercambiar experiencias, fortalecer el entendimiento mutuo y contribuir de manera significativa a la construcción de una Comunidad ASEAN centrada en las personas.



Al elogiar los logros de Singapur en desarrollo económico, bienestar social y mejora de la calidad de vida de la población, Doan Minh Huan señaló que estas experiencias constituyen valiosas referencias para el Partido Comunista de Vietnam. Asimismo, expresó su deseo de que Singapur continúe apoyando a Vietnam en la formación de recursos humanos, especialmente de cuadros directivos, gestores y funcionarios de nivel estratégico. En este ámbito, destacó la cooperación entre la HCMA y la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew, así como con otras instituciones académicas singapurenses.



Doan Minh Huan propuso además que las entidades competentes de ambos países trabajen de manera coordinada para implementar eficazmente los acuerdos alcanzados por sus altos dirigentes, fortalecer los intercambios de delegaciones y los mecanismos periódicos de diálogo entre partidos, incluida la celebración del primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur. También abogó por ampliar la cooperación en formación de cuadros, investigación científica e intercambios entre centros de estudios estratégicos y académicos.

El miembro del Buró Político y presidente de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh (HCMA), Doan Minh Huan, y Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva, miembro del Comité Central del Frente Revolucionario por un Timor Oriental Independiente (Fretilin) ​​y ex primer ministro de Timor-Leste, durante su encuentro en Hanoi el 9 de junio. (Foto: VNA)

El jefe de la delegación de Fretilin afirmó que Vietnam constituye un referente para Timor-Leste. Subrayó que su partido concede gran importancia a los tradicionales vínculos de amistad con el Partido Comunista de Vietnam y desea seguir fortaleciéndolos, además de aprender de la experiencia vietnamita en la construcción de una economía independiente y autosuficiente, así como en la atracción de inversiones extranjeras.



Doan Minh Huan reiteró que Vietnam siempre concede gran importancia a la amistad y la cooperación con Timor-Leste y con las principales fuerzas políticas de ese país, entre ellas Fretilin. Asimismo, expresó su reconocimiento al papel histórico desempeñado por esta organización en la lucha por la independencia nacional y en el proceso de construcción y desarrollo del Estado timorense.



Además, manifestó su confianza en que Fretilin continuará contribuyendo activamente a la estabilidad y al desarrollo sostenible de así como a la promoción de la paz, la cooperación y el desarrollo en el seno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)./.