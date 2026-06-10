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Vietnam pide reforzar el papel central de ASEAN

En medio de rápidos cambios en los escenarios regional y mundial, los mecanismos liderados por la ASEAN deben seguir desempeñando un papel central en la promoción del diálogo, la defensa del derecho internacional, el fortalecimiento de la confianza y la respuesta a los desafíos comunes, enfatizó el vicecanciller de Vietnam, Dang Hoang Giang.

En la cita (Fuente: La Cancillería de Vietnam)
En la cita (Fuente: La Cancillería de Vietnam)

Hanoi (VNA) – En medio de rápidos cambios en los escenarios regional y mundial, los mecanismos liderados por la ASEAN deben seguir desempeñando un papel central en la promoción del diálogo, la defensa del derecho internacional, el fortalecimiento de la confianza y la respuesta a los desafíos comunes, enfatizó el vicecanciller de Vietnam, Dang Hoang Giang.

Hoang Giang, también jefe de la delegación vietnamita de altos funcionarios de la ASEAN (SOM), hizo estas declaraciones en las reuniones de la ASEAN celebradas los días 8 y 9 de junio en Manila, Filipinas, en el marco de la ASEAN, ASEAN+3, la Cumbre de Asia Oriental (EAS) y el Foro Regional de la ASEAN (ARF).

El viceministro subrayó la necesidad de que los países miembros implementen las prioridades y compromisos acordados, incluido el marco estratégico para responder a los impactos de la crisis en Oriente Medio, propuesto por el primer ministro vietnamita Le Minh Hung durante la 48.ª Cumbre de la ASEAN.

En cuanto a las relaciones exteriores de la ASEAN, abogó por un enfoque estratégico que permita profundizar las asociaciones existentes y, al mismo tiempo, ampliar nuevas alianzas en consonancia con los intereses del bloque.

Como coordinador de las relaciones de la ASEAN con el Reino Unido y Nueva Zelanda, instó a concluir los principales documentos y planes de cooperación para que sean examinados por los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en julio de este año.

Destacando la creciente eficacia y carácter práctico de la cooperación ASEAN+3, pidió a la ASEAN, China, Japón y Corea del Sur reforzar la colaboración para hacer frente a los desafíos comunes, garantizar la estabilidad económica regional y fortalecer la seguridad energética y alimentaria.

Respecto a la Cumbre de Asia Oriental, el funcionario vietnamita destacó la necesidad de aprovechar plenamente el papel del foro como plataforma de diálogo de alto nivel sobre cuestiones estratégicas regionales, contribuyendo a generar confianza, reducir diferencias y evitar que la región se convierta en escenario de competencia entre grandes potencias, además de fortalecer la cooperación en áreas de interés compartido.

En relación con el Foro Regional de la ASEAN, acogió con satisfacción la finalización de un nuevo Plan de Acción del ARF, basado en los logros del Plan de Acción de Hanoi II. Asimismo, instó a los países a seguir priorizando las medidas de creación de confianza junto con las iniciativas de diplomacia preventiva.

Al abordar asuntos regionales e internacionales, el diplomático destacó la importancia de la cooperación para preservar la paz y la estabilidad, respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, evitar el uso o la amenaza del uso de la fuerza y resolver las controversias por medios pacíficos.

Sobre el Mar del Este, reafirmó que garantizar la paz, la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo constituye un interés y una responsabilidad compartidos. También pidió a los países seguir respaldando la posición y los esfuerzos de la ASEAN respecto a esta cuestión.

Vietnam, afirmó, continuará trabajando con los Estados miembros de la ASEAN y con China para implementar la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y acelerar las negociaciones hacia un Código de Conducta (COC) eficaz y sustancial, conforme al derecho internacional, especialmente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

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El viceministro Dang Hoang Giang habla en la cita (Fuente: La Cancillería de Vietnam)

Las reuniones reunieron a representantes de los Estados miembros de la ASEAN y de 17 socios de diálogo, quienes intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de la situación regional e internacional en un contexto de crecientes incertidumbres geopolíticas.

Los participantes destacaron la importancia del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, las organizaciones multilaterales, el diálogo y la cooperación para afrontar los desafíos comunes.

Asimismo, reafirmaron el papel central de la ASEAN y acordaron impulsar la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045, las prioridades de la presidencia filipina de la ASEAN en 2026 y los resultados de la 48.ª Cumbre de la ASEAN.

Los funcionarios también resaltaron la importancia de las relaciones exteriores de la ASEAN y de preservar la centralidad del bloque. Los países del mecanismo ASEAN+3 se comprometieron a profundizar la cooperación en áreas como comercio, inversión, finanzas, energía y seguridad alimentaria para fortalecer la resiliencia regional y promover un crecimiento sostenible.

Durante las reuniones de la EAS y el ARF, los participantes reafirmaron el papel de ambos foros en la promoción del diálogo, la creación de confianza y la cooperación frente a desafíos estratégicos y emergentes, incluidos la seguridad energética, la ciberdelincuencia, la gestión de desastres y el cambio climático. También respaldaron los esfuerzos destinados a mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación regional.

Al margen de las reuniones, Hoang Giang sostuvo encuentros con los jefes de varias delegaciones para debatir la cooperación bilateral y la coordinación dentro de los foros de la ASEAN./.

VNA
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