Política

Resolución 06-NQ/TW consolida visión diplomática de Vietnam para el futuro

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó cinco ejes estratégicos para fortalecer la política exterior de Vietnam y consolidar su posición internacional hacia 2045.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Al entrar en una nueva era de desarrollo, las relaciones exteriores reflejan una visión renovada, claramente demostrada a través de propuestas clave que contribuyen a definir la perspectiva de la política exterior del país, afirmó hoy el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam.

En una conferencia nacional en Hanoi para estudiar, difundir e implementar la Resolución N.º 06-NQ/TW, emitida por el Buró Político el 19 de mayo de 2026, sobre la materialización de la política exterior establecida en el XIV Congreso Nacional del Partido, el líder subrayó que el PCV y el Presidente Ho Chi Minh siempre han situado la Revolución vietnamita en el contexto de los acontecimientos regionales y mundiales, otorgando así gran importancia a las relaciones exteriores.

Asimismo, destacó que la Resolución N.º 06 reviste especial importancia y constituye una de las resoluciones estratégicas del Buró Político.

Las relaciones exteriores se identifican como una tarea fundamental y recurrente, que desempeña un papel pionero en la salvaguarda de la Patria desde temprano y a distancia, al tiempo que contribuye a crear un entorno internacional favorable para el desarrollo nacional, argumentó.

Dijo, el sector diplomático debe continuar desarrollándose en consonancia con la creciente estatura, la posición y la identidad cultural de la nación, contribuyendo a proyectar y consolidar la imagen de un Vietnam independiente, autónomo, pacífico, cooperativo y responsable.

El fundamento de la política exterior radica en preservar la autonomía estratégica y la independencia nacional, salvaguardar los más altos intereses del país, situar a la población en el centro de todas las políticas, y asumir la contribución a la comunidad internacional como una responsabilidad.

La política exterior es una responsabilidad compartida de todo el Partido y el pueblo, que requiere movilizar la fuerza combinada del conjunto del sistema político y de la nación.

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Panorama de la cita (Foto: VNA)


Sobre esta base, To Lam subrayó que la labor diplomática durante el próximo período debe centrarse en cinco ejes principales.

Primero, instó a promover el papel pionero de las relaciones exteriores en el mantenimiento de un entorno pacífico y estable y en la configuración de un panorama internacional favorable para el país.

Segundo, abogó por convertir la política exterior en un motor para abrir nuevos espacios de desarrollo, que se vincula estrechamente al crecimiento socioeconómico del país y contribuye a la atracción de recursos externos y a la creación de condiciones favorables para un desarrollo rápido y sostenible.

Tercero, exhortó a participar de forma proactiva y contribuir responsablemente a la resolución de cuestiones de interés común para la comunidad internacional, al tiempo que se fortalece el papel y la posición de Vietnam en los mecanismos multilaterales.

Cuarto, urgió elevar la posición del país de manera acorde con su estatura histórica, su identidad cultural y su posición, a la vez que se realizan contribuciones positivas a la civilización humana.

Por último, pidió construir una diplomacia integral, moderna y profesional que esté a la altura de las tareas estratégicas de la nueva era, coadyuvando al logro exitoso de los objetivos de desarrollo nacional para mediados del siglo XXI.

En ese sentido, To Lam llamó a las comisiones del Partido, ministerios, sectores y localidades de todo el país a comprender plenamente la Resolución y traducirla con prontitud en programas de acción y planes de trabajo.

Expresó su firme confianza en que, con una gran determinación política y el compromiso de todo el sistema político, la Resolución N.º 06 pronto se pondrá en práctica, permitiendo que las relaciones exteriores cumplan mejor su papel pionero y su función como “tarea clave y habitual”, en aras de la construcción de un Vietnam desarrollado, independiente, con autodeterminación y resiliencia en la nueva era.

En la cita, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, presentó los puntos clave de la Resolución y varios grupos de tareas para llevar a cabo el programa de acción relativo a su implementación.

La Resolución N.º 06 se elaboró sobre la base de una política exterior de independencia, autodeterminación, autosuficiencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo; de diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales; y de integración de forma proactiva y activa en el mundo; siendo amigo, socio de confianza y miembro responsable de la comunidad internacional. Asimismo, establece el objetivo de desarrollar las relaciones exteriores de manera acorde con la estatura histórica, el patrimonio cultural y la posición del país en la nueva era/.

VNA
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