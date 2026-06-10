Vietnam y Reino Unido apuntan a 10 mil millones del comercio bilateral

Hanoi (VNA) –El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy aquí a la subsecretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido, Seema Malhotra, con motivo de su visita de trabajo en Vietnam.

Hoai Trung agradeció al Reino Unido el envío de una representante de alto nivel al Foro del Futuro de la ASEAN. Al expresar su satisfacción por el quinto aniversario del establecimiento de la Asociación de Diálogo ASEAN–Reino Unido, afirmó que Vietnam apoya el fortalecimiento de las relaciones entre ambas partes y reiteró la determinación de su país de desempeñar eficazmente el papel de coordinador de las relaciones ASEAN–Reino Unido durante el período 2024-2027.

Subrayó que Vietnam concede gran importancia a su relación con el Reino Unido y que aún existen amplias oportunidades de cooperación en áreas como comercio e inversión, finanzas, ciencia y tecnología, educación y formación, turismo, transición ecológica y energías renovables.

Propuso que ambas partes coordinen esfuerzos para intensificar las actividades de promoción comercial y de inversión, ampliar el acceso de sus productos a los respectivos mercados y alcanzar el objetivo de elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares este mismo año.

Asimismo, afirmó que Vietnam está dispuesto a crear condiciones favorables para que las empresas británicas realicen inversiones sostenibles y eficaces en el país, especialmente en proyectos estratégicos de infraestructura con amplio efecto multiplicador.

Por su parte, Seema Malhotra felicitó a Vietnam por la exitosa organización del Foro del Futuro de la ASEAN y valoró altamente el papel tanto de la ASEAN como de Vietnam dentro del bloque.

Tras aplaudir las contribuciones activas de Vietnam al fortalecimiento de las relaciones ASEAN–Reino Unido en los últimos años, la funcionaria británica manifestó además su admiración por los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam.

Mostrándose satisfecha por la evolución positiva de las relaciones bilaterales, especialmente tras la visita oficial al Reino Unido del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en 2025, Malhotra destacó el deseo de Londres de impulsar una cooperación más profunda y sustancial con Vietnam en todos los ámbitos, incluidos política y diplomacia, migración, economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación y formación, así como crecimiento verde.

Señaló que los inversionistas británicos muestran un gran interés por el mercado vietnamita, especialmente en los sectores de energía y transición ecológica. Asimismo, reafirmó que el Reino Unido seguirá acompañando a Vietnam en la implementación de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), centrando sus esfuerzos en apoyar el perfeccionamiento del marco jurídico para atraer inversión privada internacional.

Ambas partes coincidieron en fortalecer la confianza política mediante el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto nivel; elaborar cuanto antes un Plan de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral; y seguir aprovechando eficazmente los mecanismos de cooperación bilateral existentes, incluido el Diálogo Estratégico a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores.

También acordaron promover la cooperación económica mediante una mejor conexión entre los fondos de inversión, el desarrollo de centros financieros internacionales y la colaboración en el ámbito de los minerales críticos, además de reforzar la coordinación para fomentar el comercio global.

En materia de educación y formación, convinieron en impulsar los vínculos entre expertos, centros de investigación e instituciones académicas de primer nivel, con vistas a desarrollar programas destinados a apoyar a Vietnam en la formación de recursos humanos altamente cualificados en sectores donde el Reino Unido posee fortalezas y Vietnam tiene necesidades crecientes.

La parte británica reafirmó asimismo su disposición a colaborar con Vietnam en el fortalecimiento de la enseñanza del inglés y en la promoción del objetivo de convertir este idioma en una segunda lengua dentro del sistema educativo vietnamita.

Al intercambiar opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, ambas partes reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación en los mecanismos multilaterales, especialmente en el marco de las Naciones Unidas y de las relaciones ASEAN–Reino Unido.

Destacaron la importancia del diálogo, el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las diferencias, así como la garantía de la libertad, la seguridad y la protección de la navegación marítima, la seguridad energética, las cadenas de suministro y los intereses legítimos de los Estados, contribuyendo de esta manera a la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto en cada región como en el mundo./.

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