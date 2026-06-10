Internacional

Vietnam y Reino Unido apuntan a 10 mil millones del comercio bilateral

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy aquí a la subsecretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido, Seema Malhotra, con motivo de su visita de trabajo en Vietnam.

En la cita (Fuente: La Cancillería de Vietnam)
En la cita (Fuente: La Cancillería de Vietnam)

Hanoi (VNA) –El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy aquí a la subsecretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido, Seema Malhotra, con motivo de su visita de trabajo en Vietnam.

Hoai Trung agradeció al Reino Unido el envío de una representante de alto nivel al Foro del Futuro de la ASEAN. Al expresar su satisfacción por el quinto aniversario del establecimiento de la Asociación de Diálogo ASEAN–Reino Unido, afirmó que Vietnam apoya el fortalecimiento de las relaciones entre ambas partes y reiteró la determinación de su país de desempeñar eficazmente el papel de coordinador de las relaciones ASEAN–Reino Unido durante el período 2024-2027.

Subrayó que Vietnam concede gran importancia a su relación con el Reino Unido y que aún existen amplias oportunidades de cooperación en áreas como comercio e inversión, finanzas, ciencia y tecnología, educación y formación, turismo, transición ecológica y energías renovables.

Propuso que ambas partes coordinen esfuerzos para intensificar las actividades de promoción comercial y de inversión, ampliar el acceso de sus productos a los respectivos mercados y alcanzar el objetivo de elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares este mismo año.

Asimismo, afirmó que Vietnam está dispuesto a crear condiciones favorables para que las empresas británicas realicen inversiones sostenibles y eficaces en el país, especialmente en proyectos estratégicos de infraestructura con amplio efecto multiplicador.

Por su parte, Seema Malhotra felicitó a Vietnam por la exitosa organización del Foro del Futuro de la ASEAN y valoró altamente el papel tanto de la ASEAN como de Vietnam dentro del bloque.

Tras aplaudir las contribuciones activas de Vietnam al fortalecimiento de las relaciones ASEAN–Reino Unido en los últimos años, la funcionaria británica manifestó además su admiración por los logros socioeconómicos alcanzados por Vietnam.

Mostrándose satisfecha por la evolución positiva de las relaciones bilaterales, especialmente tras la visita oficial al Reino Unido del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en 2025, Malhotra destacó el deseo de Londres de impulsar una cooperación más profunda y sustancial con Vietnam en todos los ámbitos, incluidos política y diplomacia, migración, economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, educación y formación, así como crecimiento verde.

Señaló que los inversionistas británicos muestran un gran interés por el mercado vietnamita, especialmente en los sectores de energía y transición ecológica. Asimismo, reafirmó que el Reino Unido seguirá acompañando a Vietnam en la implementación de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), centrando sus esfuerzos en apoyar el perfeccionamiento del marco jurídico para atraer inversión privada internacional.

Ambas partes coincidieron en fortalecer la confianza política mediante el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente de alto nivel; elaborar cuanto antes un Plan de Acción para implementar la Asociación Estratégica Integral; y seguir aprovechando eficazmente los mecanismos de cooperación bilateral existentes, incluido el Diálogo Estratégico a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores.

También acordaron promover la cooperación económica mediante una mejor conexión entre los fondos de inversión, el desarrollo de centros financieros internacionales y la colaboración en el ámbito de los minerales críticos, además de reforzar la coordinación para fomentar el comercio global.

En materia de educación y formación, convinieron en impulsar los vínculos entre expertos, centros de investigación e instituciones académicas de primer nivel, con vistas a desarrollar programas destinados a apoyar a Vietnam en la formación de recursos humanos altamente cualificados en sectores donde el Reino Unido posee fortalezas y Vietnam tiene necesidades crecientes.

La parte británica reafirmó asimismo su disposición a colaborar con Vietnam en el fortalecimiento de la enseñanza del inglés y en la promoción del objetivo de convertir este idioma en una segunda lengua dentro del sistema educativo vietnamita.

Al intercambiar opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, ambas partes reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación en los mecanismos multilaterales, especialmente en el marco de las Naciones Unidas y de las relaciones ASEAN–Reino Unido.

Destacaron la importancia del diálogo, el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las diferencias, así como la garantía de la libertad, la seguridad y la protección de la navegación marítima, la seguridad energética, las cadenas de suministro y los intereses legítimos de los Estados, contribuyendo de esta manera a la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto en cada región como en el mundo./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Reino Unido #Le Hoai Trung #Seema Malhotra
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El embajador de Vietnam en el Reino Unido, Do Minh Hung, y el Comité ejecutivo de la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en el Reino Unido e Irlanda. (Foto: VNA)

Lanzan primera base de datos de expertos vietnamitas en el Reino Unido

Más de cinco años después de la creación de la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en el Reino Unido e Irlanda (VIS), la primera base de datos de expertos de la comunidad vietnamita en este país europeo fue presentada oficialmente en la Embajada de Vietnam en Londres, junto con varios grupos de especialistas en tecnologías estratégicas.

Ver más

En la cita (Fuente: La Cancillería de Vietnam)

Vietnam pide reforzar el papel central de ASEAN

En medio de rápidos cambios en los escenarios regional y mundial, los mecanismos liderados por la ASEAN deben seguir desempeñando un papel central en la promoción del diálogo, la defensa del derecho internacional, el fortalecimiento de la confianza y la respuesta a los desafíos comunes, enfatizó el vicecanciller de Vietnam, Dang Hoang Giang.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Doan Anh, y el secretario general de AIPA, Chem Widhya. (Fuente: VNA)

Asamblea Nacional de Vietnam y AIPA refuerzan cooperación

La Asamblea Nacional de Vietnam siempre concede gran importancia al papel de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y lo considera un pilar importante de la diplomacia parlamentaria, un mecanismo de cooperación práctica para que los parlamentos miembros trabajen juntos en el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN.

Edificio dañado por el terremoto en la ciudad de General Santos, Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)

Terremoto en Filipinas deja a cerca de 20.000 personas desplazadas

Los equipos de rescate filipinos continuaron la búsqueda el 9 de junio de personas que pudieran seguir atrapadas en edificios derrumbados o gravemente dañados tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la isla de Mindanao el día anterior, dejando decenas de muertos y miles de desplazados.

Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia. (Foto: VNA)

Foro del Futuro de la ASEAN 2026: Vietnam impulsa proactivamente espacio de diálogo regional

Tras dos ediciones celebradas en 2024 y 2025, el Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) consolida gradualmente su papel como una plataforma abierta y orientada al porvenir, que recibe el respaldo de los países miembros de la agrupación y la comunidad internacional, comentó Ekaterina Koldunova, directora del Centro de la ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, adscrita a la Cancillería de Rusia.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, y líderes de los países en el evento. (Fuente: VNA)

Líderes de ASEAN apuestan por unidad y estabilidad regional

La sesión inaugural del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 se celebró hoy en esta capital, con un discurso de apertura a cargo del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. La jornada contó además con las intervenciones de líderes de los Estados miembros de la ASEAN, altos funcionarios de las Naciones Unidas y mensajes grabados enviados por ministros de Asuntos Exteriores.

El profesor Huang Rihan, de la Universidad Huaqiao. Foto: VNA

Foro del Futuro de la ASEAN refleja papel proactivo y responsable de Vietnam

La organización por parte de Vietnam del Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) por tercer año consecutivo demuestra la postura proactiva y responsable del país como miembro de la ASEAN, al tiempo que pone de relieve su creciente papel de liderazgo en la configuración del diálogo y la cooperación regionales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, se reúne el 1 de diciembre de 2025 con el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone. (Fuente: VNA)

Vietnam y Laos fortalecen relaciones de cooperación

La visita oficial a Vietnam del primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, y su participación en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN (AFF) 2026 del 7 al 9 del presente mes revisten gran importancia, como contribución a fortalecer aún más los lazos estratégicos entre los dos países en el futuro.