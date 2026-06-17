Sismo de magnitud 6,7 causa un muerto y daños materiales en Indonesia

Yakarta (VNA) - Un fuerte terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región central de Indonesia, provocando la lamentable pérdida de al menos una vida humana, dejando más de una docena de personas heridas y causando severas afectaciones estructurales en numerosas instalaciones públicas del país.



De acuerdo con los reportes oficiales emitidos hoy por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, el movimiento telúrico se registró de manera exacta a las 10:27 (hora local) del 16 de junio, fijando su epicentro en una zona localizada al Sureste de la ciudad de Palu.



A pesar de que los fuertes temblores asociados al fenómeno natural lograron sentirse con fuerza a lo largo de un área geográfica bastante extensa, las autoridades competentes confirmaron de forma inmediata que no existía riesgo de formación de un tsunami.



El portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia, Abdul Muhari, puntualizó que la víctima fatal del siniestro se reportó en el distrito de Sigi, a una distancia aproximada de 20 kilómetros de la referida ciudad de Palu.



Detalló que más de una decena de ciudadanos sufrieron heridas de gravedad como consecuencia directa del sismo, los cuales ya se encuentran hospitalizados recibiendo el tratamiento médico correspondiente.



El fenómeno meteorológico generó daños de consideración en la infraestructura civil de la región, destruyendo y afectando de forma parcial docenas de viviendas particulares ubicadas en las jurisdicciones de Palu, Sigi y el distrito de Parigi Moutong.



De igual manera, las evaluaciones preliminares arrojaron que varios puentes de la red vial, diversas oficinas gubernamentales y centros hoteleros locales resultaron afectados estructuralmente, mientras que los residentes de las zonas jactanciosas declararon a medios locales que se vieron obligados a evacuar de urgencia ante la intensidad de los temblores.



El archipiélago de Indonesia se encuentra geográficamente ubicado en el denominado “Cinturón de Fuego” del Pacífico, la región con mayor actividad sísmica en todo el planeta, donde las diferentes placas tectónicas colisionan de manera frecuente provocando terremotos y erupciones volcánicas destructivas.



En el año 2018, un potente sismo de magnitud 7,5, seguido por un devastador tsunami golpeó la propia localidad de Palu, un evento trágico que causó la muerte de más de dos mil 200 personas y generó una destrucción generalizada en toda esa zona geográfica./.

VNA