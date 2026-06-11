Aumenta el número de víctimas mortales por el sismo en Filipinas

Manila (VNA) - Los equipos de rescate han recuperado un total de 53 cuerpos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la provincia de Sarangani, en el Sur de Filipinas, según informó hoy la Oficina de Protección contra Incendios (BFP) del país archipelágico al entrar las operaciones de búsqueda y salvamento en su cuarto día.



La portavoz de la BFP, Annalee Arroyo, declaró ante la televisión filipina que las identidades de las víctimas mortales aún se encuentran en proceso de verificación. Esta última actualización de fallecidos supera la cifra de 45 decesos que había reportado previamente el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC) el pasado 10 de junio.



De acuerdo con la BFP, los esfuerzos de búsqueda y rescate permanecen concentrados en la Región 12 (Soccsksargen), zona hacia la cual se ha desplegado personal adicional procedente de otras demarcaciones.



Con anterioridad, la agencia estatal había colocado a las Regiones 11 y 12 bajo alerta roja, movilizando a un contingente total de 3.441 efectivos para las tareas de salvamento, asistencia humanitaria y labores de evacuación. Las autoridades locales estiman que alrededor de 31 personas continúan desaparecidas.



Hasta la mañana de hoy, 11 de junio, el Instituto Filipino de Volcanología y Sismología (PHIVOLCS) había contabilizado más de 2.223 réplicas, cuyas magnitudes oscilaron entre 1,2 y 6,4.



Debido a los daños materiales provocados por el movimiento telúrico, que afectó a más de 12.600 viviendas en los pueblos y ciudades damnificados, cerca de 7 mil personas se encuentran alojadas actualmente en diversos centros de evacuación provisionales.



El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., visitó hoy las áreas devastadas en la ciudad de General Santos, donde instruyó a los organismos gubernamentales pertinentes a otorgar la máxima prioridad al restablecimiento de los servicios de salud y a fortalecer la atención médica para los ciudadanos heridos.



Ante la persistencia de los temblores, las autoridades filipinas continuaron instando a los centros educativos, oficinas gubernamentales, establecimientos comerciales y hogares a evaluar la seguridad estructural de las edificaciones, realizar simulacros periódicos de preparación ante sismos y alistar botiquines de emergencia que contengan medicamentos, agua potable y suministros de alimentos suficientes para al menos tres días./.

VNA