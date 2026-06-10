Internacional

Terremoto en Filipinas deja a cerca de 20.000 personas desplazadas

Los equipos de rescate filipinos continuaron la búsqueda el 9 de junio de personas que pudieran seguir atrapadas en edificios derrumbados o gravemente dañados tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la isla de Mindanao el día anterior, dejando decenas de muertos y miles de desplazados.

Edificio dañado por el terremoto en la ciudad de General Santos, Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)
Edificio dañado por el terremoto en la ciudad de General Santos, Filipinas. (Foto: Xinhua/VNA)

Manila (VNA)- Los equipos de rescate filipinos continuaron la búsqueda el 9 de junio de personas que pudieran seguir atrapadas en edificios derrumbados o gravemente dañados tras el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la isla de Mindanao el día anterior, dejando decenas de muertos y miles de desplazados.

Según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas (OCD), el terremoto obligó a unas 20.000 personas a abandonar sus hogares, muchas de las cuales buscaron refugio en centros de evacuación de emergencia.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., desplegó a altos funcionarios en las zonas afectadas para supervisar las operaciones de rescate, evaluar los daños a la infraestructura y coordinar las labores de socorro.

Las evaluaciones preliminares mostraron que unas 2.000 viviendas y 117 edificios e instalaciones públicas resultaron dañados en varias localidades.

Las autoridades también ordenaron inspecciones de seguridad en unas 6.000 escuelas antes de que los estudiantes puedan regresar a clases, ante la preocupación de que las estructuras debilitadas por el terremoto puedan colapsar durante las réplicas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que se han registrado más de 10 réplicas desde el terremoto del 8 de junio, varias de ellas con una magnitud superior a 5.

La Oficina de Defensa Civil (OCD) indicó que el desastre ha cobrado al menos 37 vidas y ha dejado cerca de 500 heridos, mientras que varias personas permanecen desaparecidas. Los equipos de rescate continúan sus labores en diversas zonas, trabajando contrarreloj para localizar supervivientes y recuperar el cuerpo de las víctimas.

Según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS), el terremoto fue el más potente que ha azotado el país en aproximadamente 50 años. Fue generado por el movimiento a lo largo de la Fosa de Cotabato, la misma falla submarina que provocó un terremoto de magnitud 8.1 y un devastador tsunami en 1976, que causó la muerte de unas 8.000 personas./.

VNA
#Filipinas #Terremoto en Filipinas
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