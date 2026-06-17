Internacional

Malasia eximirá pago de comisiones por retiros interbancarios en cajeros automáticos

Malasia permitirá retirar efectivo sin pagar comisiones interbancarias en más de 14.000 cajeros automáticos y máquinas inteligentes desde el 1 de julio

Kuala Lumpur (VNA)- A partir del 1 de julio, los malasios podrán retirar efectivo de cualquier cajero automático (ATM) o máquina de reciclaje inteligente (SRM) de cualquier banco en todo el país sin pagar la comisión interbancaria habitual de 1 MYR (0,25 USD).

Esta iniciativa permitirá a los titulares de tarjetas de débito acceder a más de 14 mil cajeros automáticos y SRM, independientemente de su banco emisor, según un comunicado conjunto emitido el 15 de junio por la Asociación de Bancos de Malasia (ABM), la Asociación de Instituciones Bancarias y Financieras Islámicas de Malasia (AIBIM) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo de Malasia (ADFIM).

Las asociaciones indicaron que la exención, que se aplica a los cajeros automáticos y SRM operados por bancos en Malasia, se implementó en colaboración con Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet) como parte de los esfuerzos continuos para que los servicios financieros sean más accesibles, inclusivos y asequibles.

Señalaron que el efectivo sigue siendo un medio de pago importante y esencial para muchos malasios en su vida diaria. La eliminación de las comisiones refleja el compromiso del sector de garantizar un acceso fiable, cómodo y asequible al efectivo, aliviando así la carga financiera de los consumidores./.

VNA
#Malasia #cajeros automáticos
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