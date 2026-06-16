Vietnam gana protagonismo en relaciones Rusia-ASEAN

Moscú (VNA) - Rusia evalúa altamente el papel de Vietnam como "puente de conexión" en el Sudeste Asiático y afirma que ambos países han mantenido estrechos mecanismos de coordinación en foros multilaterales para promover el desarrollo estable de la asociación estratégica Rusia-ASEAN.



Así lo comentó Valeria Vershinina, subdirectora del Centro ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), afiliado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, durante una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias en Moscú.



Rusia y Vietnam comparten puntos de vista muy similares sobre la importancia de salvaguardar firmemente el papel central de la ASEAN en la arquitectura de seguridad regional, con el objetivo de construir un sistema de seguridad integral y sostenible en Asia-Pacífico, reiteró Vershinina.



La parte rusa valora enormemente la contribución de Vietnam al desarrollo de la Comunidad de la ASEAN y su papel activo en la promoción de la cooperación entre Rusia y la ASEAN, subrayó.



Rusia se compromete a apoyar sistemáticamente las iniciativas constructivas de Vietnam destinadas a fortalecer la solidaridad y la unidad internas dentro del bloque y mejorar la capacidad de la Asociación para responder con flexibilidad a los desafíos geopolíticos contemporáneos, enfatizó.



Una clara muestra de esta importancia fue el mensaje de bienvenida del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al tercer Foro del Futuro de la ASEAN celebrado en Hanoi, en el que afirma que se trata de un prestigioso mecanismo multilateral que cumple los requisitos para que las partes intercambien puntos de vista y proporcionen evaluaciones en profundidad sobre una serie de cuestiones clave relativas al desarrollo regional, detalló.



Al repasar los 35 años de trayectoria en el establecimiento de la asociación entre Rusia y la ASEAN (1991-2026), la funcionaria consideró que el logro fundamental y más importante es el desarrollo continuo, la continuidad y el progreso sólido.



Incluso en medio de los crecientes desafíos de la política exterior y la competencia global, tanto Rusia como la ASEAN están firmemente comprometidos a mantener el diálogo, remarcó.



En el contexto de profundos cambios geopolíticos en el mundo, enfatizó que Rusia mantiene su firme apoyo a la posición central de la ASEAN y su papel en el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico.



La parte rusa confía en que los principios fundamentales establecidos a lo largo de décadas de existencia de la ASEAN, como el consenso, la no injerencia en los asuntos internos, el respeto a la soberanía nacional y la resolución pacífica de controversias, se mantendrán como valores sistémicos principales, puntualizó.



En lo que respecta a la orientación de la cooperación bilateral a nivel macro, la experta dijo que la perspectiva de la integración de la ASEAN en la formación de la Gran Asociación Euroasiática y su contribución a la arquitectura de seguridad euroasiática ha estado en la agenda desde hace tiempo.



Sin embargo, se trata de un proceso a largo plazo, que conlleva ciertas complejidades objetivas. Desde una perspectiva práctica, el acceso a nuevos mercados de exportación parece ofrecer importantes beneficios económicos a la comunidad empresarial del Sudeste Asiático, argumentó.



Además, existe un importante potencial para la cooperación bilateral en la ampliación de la colaboración en materia de inversiones entre los estados miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y la ASEAN, así como en el desarrollo de nuevos corredores de transporte y logística que sirvan a los intereses de ambas partes, precisó.



Aparte de las prioridades tradicionales de cooperación en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo y combate a la delincuencia transnacional, las partes tienen un amplio espacio para la exploración conjunta en áreas clave como la infraestructura de transporte, la seguridad energética y el desarrollo de la economía digital, agregó.



En respuesta a una pregunta sobre la contribución de la Cumbre Rusia-ASEAN en Kazán a la materialización de la visión de una arquitectura multipolar de seguridad y cooperación en el Sudeste Asiático, señaló que, en cierta medida, la elección de dicha ciudad como sede del acontecimiento para conmemorar el 35 aniversario de las relaciones diplomáticas entre las dos partes demuestra esta visión de multipolaridad.



Con la participación del secretario general de la ASEAN, junto con representantes de la dirección de la UEEA, entre otros, se espera que ese evento aborde soluciones para la construcción de un sistema de seguridad multipolar antes de la finalización de los documentos conjuntos definitivos./.

VNA