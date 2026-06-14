Vietnam promueve su papel de “puente” en las relaciones entre ASEAN y Rusia

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Hanoi (VNA) – La participación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la Cumbre Conmemorativa por el 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia, que se celebrará los días 17 y 18 de junio en la ciudad rusa de Kazán, refleja la importancia que el país concede a la Asociación Estratégica entre el bloque regional y la nación europea, afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang.

En una entrevista concedida a la prensa, Hoang Giang puntualizó que el objetivo central de la visita es fortalecer el papel de Vietnam como “puente” para promover el consenso y generar nuevos impulsos en las relaciones entre la ASEAN y Rusia.

Este papel adquiere mayor relevancia considerando que Vietnam ha contribuido activamente a lograr el consenso dentro de la ASEAN para la organización de esta cumbre y asumirá la coordinación de las relaciones ASEAN-Rusia durante el período 2027-2030, precisó.

Vietnam centrará sus esfuerzos en impulsar una cooperación práctica, equilibrada y orientada a resultados concretos en ámbitos con gran potencial, como comercio, ciencia, tecnología, transformación digital, seguridad no tradicional, educación, turismo, intercambios entre pueblos y energía. Asimismo, promoverá iniciativas viables que respondan tanto a las necesidades de la ASEAN como a las fortalezas de Rusia.

Además, Vietnam aspira a ampliar los espacios de cooperación entre la ASEAN y la región euroasiática. Gracias a la experiencia adquirida tras la firma en 2015 del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEEA), el país está en condiciones de compartir experiencias en comercio, inversión, logística, cadenas de suministro y conexión empresarial.

También participará en los debates sobre cuestiones regionales e internacionales con el objetivo de fortalecer la confianza mutua, fomentar el entendimiento y reducir diferencias sobre la base del derecho internacional.

Al margen de la cumbre, se prevé que el primer ministro Le Minh Hung sostenga un encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, y mantenga reuniones con dirigentes de la República de Tartaristán para intercambiar orientaciones estratégicas y medidas destinadas a fortalecer la cooperación.

De acuerdo con el viceministro Dang Hoang Giang, la cumbre se desarrolla en un contexto internacional marcado por profundas transformaciones y desafíos. Más allá de su carácter conmemorativo, el evento representa una reafirmación del compromiso político de alto nivel de ambas partes con la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia.

La agenda se centrará en tres prioridades: revisar y definir las orientaciones de cooperación para la próxima etapa; intercambiar opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común; y aprobar documentos clave que orienten la cooperación futura.

El vicecanciller expresó su confianza en que la visita del primer ministro contribuirá a reforzar la imagen de Vietnam como miembro activo y responsable de la ASEAN y como socio confiable de Rusia./.

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