Visita del premier vietnamita a Rusia será impulso clave para nexos bilaterales, según embajador

Moscú (VNA) La visita oficial a la Federación de Rusia del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y su participación en la Cumbre Conmemorativa por el 35.º aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia del 16 al 18 de junio, será un acontecimiento de especial relevancia, según destacó el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi.



En la entrevista concedida a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Rusia, el diplomático resaltó que la visita tendrá lugar en un contexto internacional marcado por importantes transformaciones y reviste una gran importancia tanto para las relaciones entre Hanoi y Moscú como para la cooperación entre la ASEAN y Rusia.

Será la primera vez que Le Minh Hung participe en una Cumbre ASEAN-Rusia en calidad de jefe de Gobierno, indicó y enfatizó que el encuentro conmemorará los 35 años de relaciones entre la ASEAN y Rusia (1991-2026), una asociación que ha experimentado avances significativos, especialmente desde que ambas partes establecieron una Asociación Estratégica en 2018.

Asimismo, la reunión servirá para definir las orientaciones estratégicas de la cooperación en una nueva etapa.Vietnam respalda el fortalecimiento de la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia y promueve un diálogo eficaz en áreas de interés común como comercio e inversiones, energía, ciencia y tecnología, educación y formación, así como la respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales, aseveró.

Hanoi también apuesta por ampliar la cooperación entre la ASEAN y organizaciones como la Unión Económica Euroasiática (UEEA), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y BRICS, además de reforzar la coordinación con Rusia en el marco de los mecanismos ASEAN-Rusia, recalcó.



Las autoridades vietnamitas consideran que una cooperación ASEAN-Rusia sólida y efectiva constituye un importante respaldo para impulsar las relaciones bilaterales entre Hanoi y Moscú, enfatizó.



Esta será además la segunda misión internacional de Le Minh Hung desde que asumió el cargo de primer ministro y su primera visita oficial a Rusia. El viaje refleja la continuidad de la política exterior vietnamita, que considera a Rusia como uno de sus socios prioritarios, y reafirma la voluntad de profundizar la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Al margen de la cumbre, el jefe de Gobierno vietnamita tiene previsto mantener reuniones bilaterales con los principales dirigentes rusos para fortalecer la confianza política mutua, revisar la implementación de los acuerdos alcanzados y debatir nuevas iniciativas de cooperación. Entre los temas prioritarios figuran la energía, incluido el proyecto de la central nuclear Ninh Thuan 1, así como la cooperación petrolera y gasística a largo plazo.



Se espera que la visita aporte un nuevo impulso a las relaciones entre Vietnam y Rusia y contribuya al fortalecimiento de la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia de manera más concreta y eficaz.



Según el embajador, el año 2026 está siendo considerado un período particularmente activo en las relaciones entre Vietnam y Rusia, marcado por una intensa agenda de contactos de alto nivel que refleja la confianza política existente y la determinación de ambas partes de ampliar la cooperación integral.



Tras la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, el presidente ruso, Vladimir Putin, fue el primer líder extranjero en felicitar telefónicamente al secretario general To Lam. Posteriormente, Vietnam envió por primera vez a un enviado especial del secretario general, el ministro de Relaciones Exteriores Le Hoai Trung, a Moscú para informar sobre los resultados del Congreso y transmitir el mensaje de que una cooperación eficaz y mutuamente beneficiosa con Rusia constituye un objetivo estratégico para Vietnam.



En marzo, el primer ministro vietnamita realizó una visita a Rusia, donde mantuvo conversaciones con su homólogo ruso y se reunió con el presidente Putin. Durante esos encuentros se abordaron numerosos asuntos bilaterales. Más tarde, dos viceprimeros ministros y varios ministros vietnamitas también visitaron Rusia.

El incremento de las visitas, reuniones y conversaciones telefónicas entre altos dirigentes de ambos países refleja el fortalecimiento de una relación tradicional de amistad que adquiere cada vez mayor contenido práctico.



La cooperación sectorial sigue registrando resultados positivos. En el ámbito de defensa y seguridad se han ampliado los mecanismos de colaboración, especialmente en cuestiones marítimas.



El comercio bilateral mantiene una tendencia ascendente: en 2025 alcanzó los 4.770 millones de dólares, mientras que durante los primeros cuatro meses de 2026 sumó 1.720 millones de dólares, un aumento superior al 9 % respecto al mismo período del año anterior.



La cooperación energética y petrolera, uno de los pilares históricos de las relaciones bilaterales, continúa fortaleciéndose. La firma del acuerdo intergubernamental para la construcción de la central nuclear Ninh Thuan 1 abre una nueva etapa de cooperación en energía, ciencia, tecnología y desarrollo de la industria nuclear, convirtiéndose en un símbolo de la relación Vietnam-Rusia en la nueva era.



El turismo también registra un crecimiento notable. Durante los primeros cinco meses de 2026, Vietnam recibió 618.000 visitantes rusos, un incremento del 194 % respecto al mismo período de 2025. Rusia es actualmente el principal mercado turístico europeo para Vietnam y el tercero a nivel mundial, solo por detrás de China y Corea del Sur.



Paralelamente, la cooperación en educación, ciencia, cultura e intercambios entre pueblos continúa expandiéndose, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones.



Vietnam desempeña además un papel destacado en el desarrollo de las relaciones entre Rusia y la ASEAN, contribuyendo a convertir este vínculo en un modelo de cooperación entre una gran potencia y una organización regional, con aportes significativos a la paz y la estabilidad tanto en Asia-Pacífico como a nivel global.



Sobre la base de los avances alcanzados y la convergencia estratégica entre los líderes de ambos países, Dang Minh Khoi calificó que la próxima visita del primer ministro Le Minh Hung a Rusia genera altas expectativas de cara a impulsar una nueva fase de crecimiento de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia, haciéndola más profunda, efectiva y orientada a resultados concretos./.