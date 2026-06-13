Premier vietnamita asistirá a Cumbre ASEAN-Rusia por 35.º aniversario de nexus bilaterales

Hanoi (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, encabezará una delegación de alto nivel de Vietnam que participará en la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia, que celebrará el 35.º aniversario de las relaciones entre la ASEAN y Rusia. El encuentro tendrá lugar en Kazán, Rusia, del 16 al 18 de junio.
Durante la visita, que se realizará por invitación del presidente ruso Vladimir Putin, el premier Le Minh Hung mantendrá actividades y reuniones bilaterales, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam./.
Hanoi (VNA) - El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, encabezará una delegación de alto nivel de Vietnam que participará en la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia, que celebrará el 35.º aniversario de las relaciones entre la ASEAN y Rusia. El encuentro tendrá lugar en Kazán, Rusia, del 16 al 18 de junio.