Premier vietnamita asistirá a Cumbre ASEAN-Rusia por 35.º aniversario de nexus bilaterales

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Hanoi para analizar la situación socioeconómica de la capital, el objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos, el desembolso de la inversión pública, la puesta en marcha del modelo de gobierno local de dos niveles, la implementación de la Resolución 57-NQ/TW y la solución de los obstáculos que afectan a proyectos pendientes en la ciudad.