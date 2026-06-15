Vietnam reafirma su compromiso con la cooperación ASEAN-Rusia

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Hanoi (VNA) – Por invitación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistirá a la Cumbre Conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia y realizará actividades bilaterales en la ciudad rusa de Kazán del 16 al 18 del presente mes.

Se trata de la primera visita de trabajo del jefe de Gobierno vietnamita a Rusia en su nuevo cargo, lo que refleja la importancia que Vietnam concede a la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia y a la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la nación euroasiática.

Las relaciones de diálogo entre la ASEAN y Rusia se establecieron en 1991 y fueron elevadas al nivel de Asociación Estratégica en 2018. Durante más de tres décadas, la cooperación entre ambas partes se ha fortalecido continuamente en los ámbitos de política, seguridad, economía y sociocultura.

Rusia participa activamente en los mecanismos liderados por la ASEAN y desarrolla programas de cooperación en seguridad, lucha contra la delincuencia transnacional, ciberseguridad y combate al narcotráfico. Hasta la fecha se han celebrado cinco cumbres ASEAN-Rusia, en 2005, 2010, 2016, 2018 y 2021.

La cooperación económica también ha registrado avances mediante programas de comercio e inversión entre la ASEAN y Rusia, así como entre la ASEAN y la Unión Económica Euroasiática (UEEA). Entre 2021 y 2025, el Plan de Acción ASEAN-Rusia alcanzó una tasa de ejecución del 82 %, mientras que el comercio bilateral ascendió a 17,81 mil millones de USD en 2025. Ambas partes trabajan actualmente para concluir el Plan de Acción para 2026-2030, que orientará la cooperación en la próxima etapa.

La Cumbre Conmemorativa del 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia se celebra en un contexto internacional y regional marcado por cambios complejos que afectan la paz, la seguridad, el comercio y las cadenas globales de suministro.

Según el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Dang Hoang Giang, jefe de los Altos Funcionarios (SOM) de la ASEAN de Vietnam, la reunión se centrará en tres prioridades: evaluar de manera integral la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia y definir nuevas orientaciones de cooperación; intercambiar opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común para fortalecer la comprensión mutua y la confianza estratégica; y aprobar documentos que orienten la cooperación en los próximos años.

Como uno de los países más activos en la promoción de los vínculos entre la ASEAN y Rusia, Vietnam ha respaldado constantemente una mayor participación rusa en la cooperación regional y los mecanismos impulsados por la ASEAN. Asimismo, promueve la colaboración en comercio, energía, ciencia y tecnología, educación y formación, respuesta a desafíos de seguridad no tradicionales, así como una mayor conexión entre la ASEAN y la UEEA, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y el grupo BRICS.

De acuerdo con el vicecanciller, el objetivo central de la visita es reforzar el papel de Vietnam como “puente” para fomentar el consenso y aportar orientaciones prácticas a las relaciones ASEAN-Rusia. Esta labor adquiere especial relevancia dado que Vietnam ha desempeñado un papel importante en la construcción del consenso para la celebración de esta cumbre y asumirá la coordinación de las relaciones entre el bloque y la nación euroasiática durante el período 2027-2030.

Durante la reunión, Vietnam promoverá una cooperación más sustantiva en áreas con gran potencial, como comercio, ciencia y tecnología, transformación digital, energía, educación, turismo e intercambios entre pueblos. Asimismo, contribuirá a ampliar el espacio de cooperación entre la ASEAN y Eurasia, aprovechando la experiencia adquirida con el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UEEA. Vietnam también participará en los debates sobre cuestiones regionales e internacionales, contribuyendo a fortalecer la comprensión mutua, reducir diferencias y consolidar la confianza en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo./.

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