Premier vietnamita llega a Kazán para participar en Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia

Moscú (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung y una delegación vietnamita de alto nivel llegaron la tarde del 16 de junio (hora local) al Aeropuerto Internacional Gabdulla Tukay de Kazán, capital de la República de Tartaristán, para iniciar su participación en la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia con motivo del 35.º aniversario de las relaciones entre ambas partes.



La visita de trabajo se realiza por invitación del presidente de Rusia, Vladimir Putin.



A su llegada, el jefe de Gobierno vietnamita y su comitiva fueron recibidos por Rustam Minnikhanov, líder de la República de Tartaristán; el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi; la cónsul general de Vietnam en Ekaterimburgo, Nguyen Mai Huong; así como por representantes de la Embajada vietnamita.



Se trata de la primera visita oficial de Le Minh Hung a Rusia desde que asumió el cargo de primer ministro, lo que refleja la alta importancia que Vietnam concede a la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia. Asimismo, el viaje reafirma el papel de Vietnam como puente entre Rusia y la ASEAN, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos entre ambas partes.



Acto de bienvenida en el aeropuerto (Foto: VNA)



La Asociación de Diálogo ASEAN-Rusia fue establecida en 1991 y elevada al nivel de Asociación Estratégica en 2018. Desde entonces, la cooperación ha continuado expandiéndose de manera positiva en todos los ámbitos. La cumbre conmemorativa del 35.º aniversario reviste una especial relevancia, ya que permitirá reforzar el compromiso político mutuo, revitalizar la cooperación y definir las orientaciones estratégicas de las relaciones futuras en los tres pilares fundamentales: política y seguridad, economía y cultura.



El encuentro también pone de manifiesto el firme compromiso político de alto nivel de ambas partes con la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia. Además, refleja el reconocimiento de Rusia al papel central de la ASEAN en la arquitectura regional de Asia-Pacífico, así como la valoración de la ASEAN sobre la posición e influencia de Rusia tanto en la región como en el escenario internacional. Al mismo tiempo, constituye una muestra de que el diálogo y la cooperación siguen siendo las herramientas más eficaces para promover un entorno de paz, estabilidad y seguridad favorable al desarrollo.



Como uno de los principales nexos entre Rusia y la ASEAN, Vietnam ha desempeñado un papel activo en la promoción de la cooperación entre ambas partes. El país ha impulsado numerosas iniciativas y propuestas destinadas a fortalecer las relaciones ASEAN-Rusia y ha respaldado una participación más amplia y activa de Moscú en los mecanismos liderados por la ASEAN.



Vietnam trabajará junto con los demás Estados miembros para impulsar una cooperación ASEAN-Rusia más práctica, equilibrada y orientada a resultados. Entre las áreas prioritarias figuran el comercio, la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la seguridad no tradicional, la educación y la formación, el turismo, los intercambios pueblo a pueblo y, de manera especial, el sector energético. Asimismo, Vietnam aspira a contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre la ASEAN y la región euroasiática en su conjunto.



En el marco de la Cumbre, se prevé que el primer ministro Le Minh Hung mantenga un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin y una sesión de trabajo con Rustam Minnikhanov, líder de la República de Tartaristán. Estas reuniones ofrecerán una valiosa oportunidad para reafirmar el compromiso del nuevo Gobierno vietnamita de seguir promoviendo las relaciones con Rusia, además de abordar las principales orientaciones de cooperación, las prioridades compartidas y las medidas necesarias para superar los obstáculos que dificultan la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados al más alto nivel./.