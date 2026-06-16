Política

Premier vietnamita llega a Kazán para participar en Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia

El primer ministro Le Minh Hung llegó a Kazán para asistir a la Cumbre ASEAN-Rusia, reafirmando el papel de Vietnam en el fortalecimiento de los vínculos entre ambas partes.

El primer ministro Le Minh Hung llega al Aeropuerto Internacional Gabdulla Tukay de Kazán, capital de la República de Tartaristán. (Foto: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung llega al Aeropuerto Internacional Gabdulla Tukay de Kazán, capital de la República de Tartaristán. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung y una delegación vietnamita de alto nivel llegaron la tarde del 16 de junio (hora local) al Aeropuerto Internacional Gabdulla Tukay de Kazán, capital de la República de Tartaristán, para iniciar su participación en la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia con motivo del 35.º aniversario de las relaciones entre ambas partes.

La visita de trabajo se realiza por invitación del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

A su llegada, el jefe de Gobierno vietnamita y su comitiva fueron recibidos por Rustam Minnikhanov, líder de la República de Tartaristán; el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi; la cónsul general de Vietnam en Ekaterimburgo, Nguyen Mai Huong; así como por representantes de la Embajada vietnamita.

Se trata de la primera visita oficial de Le Minh Hung a Rusia desde que asumió el cargo de primer ministro, lo que refleja la alta importancia que Vietnam concede a la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia. Asimismo, el viaje reafirma el papel de Vietnam como puente entre Rusia y la ASEAN, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos entre ambas partes.

vnanet-pm1b.jpg
Acto de bienvenida en el aeropuerto (Foto: VNA)


La Asociación de Diálogo ASEAN-Rusia fue establecida en 1991 y elevada al nivel de Asociación Estratégica en 2018. Desde entonces, la cooperación ha continuado expandiéndose de manera positiva en todos los ámbitos. La cumbre conmemorativa del 35.º aniversario reviste una especial relevancia, ya que permitirá reforzar el compromiso político mutuo, revitalizar la cooperación y definir las orientaciones estratégicas de las relaciones futuras en los tres pilares fundamentales: política y seguridad, economía y cultura.

El encuentro también pone de manifiesto el firme compromiso político de alto nivel de ambas partes con la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia. Además, refleja el reconocimiento de Rusia al papel central de la ASEAN en la arquitectura regional de Asia-Pacífico, así como la valoración de la ASEAN sobre la posición e influencia de Rusia tanto en la región como en el escenario internacional. Al mismo tiempo, constituye una muestra de que el diálogo y la cooperación siguen siendo las herramientas más eficaces para promover un entorno de paz, estabilidad y seguridad favorable al desarrollo.

Como uno de los principales nexos entre Rusia y la ASEAN, Vietnam ha desempeñado un papel activo en la promoción de la cooperación entre ambas partes. El país ha impulsado numerosas iniciativas y propuestas destinadas a fortalecer las relaciones ASEAN-Rusia y ha respaldado una participación más amplia y activa de Moscú en los mecanismos liderados por la ASEAN.

Vietnam trabajará junto con los demás Estados miembros para impulsar una cooperación ASEAN-Rusia más práctica, equilibrada y orientada a resultados. Entre las áreas prioritarias figuran el comercio, la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la seguridad no tradicional, la educación y la formación, el turismo, los intercambios pueblo a pueblo y, de manera especial, el sector energético. Asimismo, Vietnam aspira a contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre la ASEAN y la región euroasiática en su conjunto.

En el marco de la Cumbre, se prevé que el primer ministro Le Minh Hung mantenga un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin y una sesión de trabajo con Rustam Minnikhanov, líder de la República de Tartaristán. Estas reuniones ofrecerán una valiosa oportunidad para reafirmar el compromiso del nuevo Gobierno vietnamita de seguir promoviendo las relaciones con Rusia, además de abordar las principales orientaciones de cooperación, las prioridades compartidas y las medidas necesarias para superar los obstáculos que dificultan la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados al más alto nivel./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Le Minh Hung #Rusia #ASEAN-Rusia #Cumbre ASEAN-Rusia #Kazán #Tartaristán #Vladimir Putin
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. (Foto: VNA)

Vietnam y Rusia impulsan nexos estratégicos de forma integral

La visita de trabajo del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, a la ciudad rusa de Kazán para asistir a la Cumbre Conmemorativa por el trigésimo quinto aniversario de las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Rusia busca consolidar la confianza estratégica mutua e impulsar la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones de manera profunda, sustancial y eficiente.

Valeria Vershinina, subdirectora del Centro ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), afiliado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. (Fuente: VNA)

Vietnam gana protagonismo en relaciones Rusia-ASEAN

Rusia evalúa altamente el papel de Vietnam como "puente de conexión" en el Sudeste Asiático y afirma que ambos países han mantenido estrechos mecanismos de coordinación en foros multilaterales para promover el desarrollo estable de la asociación estratégica Rusia-ASEAN.

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (derecha), dialoga con Khamphan Phommathat, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos, viceprimer ministro y titular de Justicia del país vecino. (Foto: VNA)

Cooperación judicial profundiza vínculos especiales Vietnam-Laos

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy a Khamphan Phommathat, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos, viceprimer ministro y titular de Justicia del país vecino, quien se encuentra de visita en Hanoi y participa en la VII Conferencia Ampliada de Justicia de las Provincias Fronterizas entre Vietnam y Laos.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, insta a la prensa a priorizar el interés del pueblo (Foto: VNA)

Máximo dirigente de Vietnam insta a la prensa a priorizar el interés del pueblo

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó hoy el papel de la prensa revolucionaria e instó a esta fuerza a mantener la firmeza política, apegarse de forma estricta a la realidad práctica, respetar la verdad y tomar siempre el beneficio de la población como el punto de partida de su labor informativa.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Parlamento vietnamita refuerza creación de instituciones para el desarrollo

La labor legislativa debe lograr numerosos resultados positivos, como contribución a que la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam de la XVI Legislatura sea un periodo de creación de instituciones para el desarrollo del país, gracias al espíritu innovador y el alto sentido de responsabilidad de las agencias y organizaciones, especialmente las gubernamentales y parlamentarias.

El ministro consejero Nguyen Hai Luu, representante permanente adjunto de Vietnam ante la ONU. (Foto: VNA)

Vietnam respalda reforma del Consejo de Seguridad mediante negociaciones

Vietnam ratificó su firme postura de apoyar la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de consolidar la credibilidad, legitimidad y eficiencia de ese órgano encargado de salvaguardar la paz y la seguridad globales, durante la sexta sesión plenaria del proceso de Negociaciones Intergubernamentales (IGN) celebrada en la sede de la institución en Nueva York.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man. (Foto: VNA)

Parlamento define hoja de ruta legislativa para impulsar el desarrollo del país

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió hoy una conferencia clave orientada a implementar las directrices de ese órgano para la XVI legislatura, un plan estratégico que busca consolidar un marco legal sincronizado, transparente y moderno que sirva de motor para el desarrollo socioeconómico nacional.

La profesora Tao Yitao, directora del Centro de Investigación de Zonas Económicas Especiales de China. (Foto: VNA)

Académica china valora modelo de gobierno local de dos niveles en Vietnam

La profesora Tao Yitao, directora del Centro de Investigación de Zonas Económicas Especiales de China, valoró el modelo de gobierno local de dos niveles de Vietnam como una reforma administrativa audaz, que refleja la determinación del país de racionalizar el aparato estatal y mejorar la eficiencia de la gestión pública.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, durante una conversación telefónica con su homólogo chino Li Qiang. (Foto: VNA)

Vietnam y China promueven conexión de estrategias de desarrollo y cooperación sustantiva

Vietnam considera el desarrollo de las relaciones con China como una política coherente, una exigencia objetiva, una opción estratégica y natural, así como una prioridad máxima en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación, afirmó el primer ministro Le Minh Hung, durante una conversación telefónica hoy con su homólogo chino Li Qiang.