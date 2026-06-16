Vietnam y Rusia impulsan nexos estratégicos de forma integral

Kazán, Rusia (VNA) - La visita de trabajo del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, a la ciudad rusa de Kazán para asistir a la Cumbre Conmemorativa por el trigésimo quinto aniversario de las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Rusia busca consolidar la confianza estratégica mutua e impulsar la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones de manera profunda, sustancial y eficiente.



La agenda del jefe del Gobierno vietnamita, que se extenderá del 16 al 18 de junio de 2026 por invitación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, contempla la realización de actividades bilaterales de alto nivel en esta localidad, incluidas una reunión con el mandatario ruso y sesiones de trabajo con el máximo líder de la República de Tartaristán. Este viaje oficial refleja la especial importancia que el Partido Comunista, el Estado y los líderes de la nación asiática otorgan a los tradicionales lazos de amistad existentes con la contraparte euroasiática.



De acuerdo con el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Dang Hoang Giang, la reunión bilateral entre el primer ministro Le Minh Hung y el presidente Vladimir Putin constituirá un espacio clave para transmitir el mensaje del nuevo mandato del Gobierno vietnamita sobre la prioridad de promover los nexos bilaterales.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, recibe a Sergei Kudryashov, director general de la corporación petrolera rusa Zarubezhneft, en el marco de su visita oficial a Rusia en mayo de 2025. (Foto: VNA)



Según la agenda, los altos dignatarios intercambiarán visiones sobre las grandes orientaciones estratégicas, los enfoques de cooperación prioritarios y las medidas orientadas a resolver las dificultades operativas actuales, con el fin de implementar con eficacia los acuerdos de alto nivel alcanzados anteriormente, incluidos los resultados de la visita a Rusia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en mayo de 2025, y del entonces primer ministro, Pham Minh Chinh, en marzo de 2026.



El vicecanciller precisó que las actividades del jefe del Gobierno vietnamita demuestran la continuidad de la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo, así como la diversificación y multilateralización de los lazos internacionales adoptada en el XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso de Hanoi con la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia y con la confianza mutua cultivada con Moscú a lo largo de las últimas décadas.



Por su parte, el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, puntualizó que la visita del primer ministro Le Minh Hung permitirá a ambas partes revisar y consensuar los mecanismos para potenciar los vínculos multisectoriales en el futuro inmediato.



El diplomático detalló que los contactos al más alto nivel buscan establecer relaciones de trabajo en las nuevas funciones del jefe del Ejecutivo, robustecer la confianza política e impulsar los proyectos energéticos clave, centrados en la ejecución del proyecto de la planta de energía uuclear Ninh Thuan 1 sobre la base del Acuerdo Intergubernamental suscrito y la cooperación petrolera a largo plazo.



Los nexos diplomáticos entre Hanoi y Moscú se establecieron formalmente el 30 de enero de 1950. En el transcurso de estos 75 años, ambas naciones elevaron sus relaciones a la categoría de Asociación Estratégica en 2001 y a Asociación Estratégica Integral en 2012, seguidas por la Declaración Conjunta sobre la Visión de la Asociación Estratégica Integral hasta 2030, emitida en el año 2021.



Los lazos políticos de alta confianza se han mantenido mediante el intercambio regular de delegaciones. De forma particular, tras la celebración del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, el presidente ruso Vladimir Putin fue el primer líder extranjero en sostener una conversación telefónica con el secretario general To Lam, el 24 de enero de 2026, para felicitarlo por su reelección.



Posteriormente, en febrero de este año, el enviado especial del Secretario General y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, viajó a Rusia para entregar un mensaje oficial del líder vietnamita al presidente Putin.



Según el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, la intensidad de los contactos políticos se evidencia en el hecho de que en lo que va de 2026, Vietnam ha enviado una delegación de nivel de primer ministro y dos de nivel de viceprimer ministro a territorio ruso.



En el ámbito económico, el intercambio comercial bilateral alcanzó cerca de 4,77 mil millones de dólares en 2025, mientras que en los primeros cuatro meses de 2026 sumó 1,72 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 9,22% en comparación con el mismo período del año anterior.



En materia de inversiones, hasta diciembre de 2025, Rusia registró 199 proyectos vigentes en Vietnam con un capital registrado de 990 millones de dólares, ubicándose en el puesto 26 entre los 147 países y territorios inversionistas. Por su parte, Vietnam cuenta con 16 proyectos en Rusia por un capital registrado que totaliza 1,6 mil millones de dólares .



Más allá del sector de los hidrocarburos y la energía, los dos países cooperan de forma activa en defensa, seguridad, cultura, turismo y asuntos humanitarios. Los sectores de ciencia, tecnología, educación y formación se han elevado a un nivel estratégico, destacando el desarrollo del proyecto del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Nuclear y las actividades programadas en el marco del Año cruzado Vietnam-Rusia 2026 para la ciencia y la educación.



A nivel multilateral, ambas partes mantienen una estrecha coordinación de posiciones en los foros internacionales como la ONU, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Foro de Cooperación Asia-Europa (ASEM), el Foro Regional de la ASEAN (ARF) y la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de Confianza en Asia (CICA)./.