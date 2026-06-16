Premier vietnamita viaja a Rusia para asistir a la Cumbre ASEAN-Rusia

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, partió hoy de Hanoi al frente de una delegación de alto nivel para asistir a la Cumbre conmemorativa por el 35.º aniversario de las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Rusia, además de realizar diversas actividades bilaterales en la ciudad rusa de Kazán del 16 al 18 de junio, por invitación del presidente del país euroasiático, Vladimir Putin.



Integran la delegación oficial los miembros del Buró Político Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores, y Tran Duc Thang, secretario del Comité partidista de Hanoi. También participan varios miembros del Comité Central del Partido, entre ellos Dang Xuan Phong, ministro y jefe de la Oficina Gubernamental; Le Manh Hung, ministro de Industria y Comercio; Ngo Van Tuan, ministro de Finanzas; Vu Hai Quan, ministro de Ciencia y Tecnología; Pham Duc An, gobernador del Banco Estatal de Vietnam; Nguyen Van Hien, viceministro de Defensa, y Nguyen Ngoc Lam, viceministro de Seguridad Pública.



La comitiva incluye además al embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi; al vicejefe de la Oficina Gubernamental Don Tuan Phong; al viceministro de Relaciones Exteriores y jefe de la delegación de altos funcionarios de la ASEAN de Vietnam, Dang Hoang Giang; al asistente del Primer Ministro Tran Anh Tuan, y al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam, Ho Sy Hung.



La visita reviste una importancia especial al tratarse del primer viaje oficial de Le Minh Hung a Rusia desde que asumió el cargo de jefe de Gobierno. Moscú mantiene con Hanoi una histórica relación de amistad y es uno de los socios estratégicos integrales más importantes de Vietnam.



La participación del primer ministro vietnamita en la cumbre reafirma la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo del país, así como su estrategia de diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales, en línea con las directrices del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



Asimismo, constituye una clara muestra de la importancia que Vietnam concede a la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia, contribuyendo a fortalecer su papel como puente entre ambas partes y a generar nuevos impulsos para esa relación. Al mismo tiempo, pone de relieve el valor que Hanoi otorga a la amistad tradicional, la confianza estratégica y la cooperación efectiva que han caracterizado los vínculos entre Vietnam y la Federación de Rusia durante décadas./.

VNA