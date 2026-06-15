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Visita del primer ministro vietnamita a Rusia impulsa la cooperación bilateral y ASEAN-Rusia

La visita del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Rusia fortalece la cooperación bilateral y la asociación estratégica ASEAN-Rusia en un contexto de cambios globales.

El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. (Fuente: VNA)
El primer ministro vietnamita, Le Minh Hung. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Rusia del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, junto con su participación en la Cumbre Conmemorativa por el 35.º aniversario de la asociación estratégica ASEAN-Rusia, representa un importante paso adelante para profundizar las relaciones bilaterales en una nueva etapa de desarrollo.


El acontecimiento diplomático también reviste una relevancia histórica para el fortalecimiento de la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia y para la consolidación de la arquitectura regional.


Un hito histórico en un mundo multipolar


Desde los primeros contactos establecidos en 1991 y la formalización de la Asociación de Diálogo entre Rusia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 1996, los vínculos entre ambas partes han experimentado un notable crecimiento.


La elevación de la relación al nivel de Asociación Estratégica en 2018 abrió amplias oportunidades de cooperación en los ámbitos político-seguridad, económico y sociocultural.


La cumbre se celebrará en Kazán en un contexto marcado por profundas transformaciones globales y regionales. Al referirse a la importancia del encuentro, el viceministro de Asuntos Exteriores y jefe de la delegación de Altos Funcionarios (SOM) de Vietnam ante la ASEAN, Dang Hoang Giang, recordó la valoración realizada por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, durante el 23.º Diálogo de Shangri-La, donde señaló que el mundo enfrenta actualmente “tres crisis fundamentales: la del orden internacional, la de los modelos de desarrollo y la de la confianza estratégica”.

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El embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, en la entrevista. (Fuente: VNA)


En este contexto, destacó que la cumbre adquiere una dimensión histórica que trasciende el carácter conmemorativo de la cita y refleja el más alto nivel de compromiso político entre las partes.


Asimismo, subrayó que el evento reafirma que el diálogo y la cooperación continúan siendo las herramientas más eficaces para contribuir a la construcción de un entorno pacífico, seguro y estable que favorezca el desarrollo.


Vietnam, puente entre Asia y Europa


Durante los últimos 35 años, Vietnam ha desempeñado de manera constante el papel de miembro activo y responsable de la ASEAN, actuando además como un puente confiable para fortalecer las relaciones entre el bloque regional y Rusia.


El embajador vietnamita en Moscú, Dang Minh Khoi, recordó que hace tres décadas y media, cuando Rusia inició sus relaciones con la ASEAN, Vietnam figuró entre los países que respaldaron con mayor entusiasmo ese acercamiento.


Según el diplomático, uno de los principales objetivos de Vietnam en esta cumbre es seguir desempeñando ese papel de enlace, promoviendo consensos y aportando orientaciones prácticas que generen un nuevo impulso para la cooperación entre la ASEAN y Rusia.


Vietnam también está comprometido a trabajar junto con los demás países para aprovechar el potencial aún existente en áreas como el comercio, la ciencia y la tecnología, la transformación digital, la seguridad energética, la educación y el turismo.


Paralelamente, como país líder de la ASEAN en la cooperación con la Unión Económica Euroasiática (UEEA), Hanoi aspira a compartir experiencias concretas que contribuyan a ampliar los espacios de integración entre la ASEAN y Eurasia, transformando los intercambios políticos en beneficios tangibles para empresas y ciudadanos.


Nuevo impulso para los vínculos Vietnam-Rusia


Además de las actividades multilaterales, la visita del primer ministro Le Minh Hung a Kazán tiene una especial relevancia para las relaciones bilaterales entre Vietnam y la Federación de Rusia, al tratarse de su primer viaje al país euroasiático en calidad de jefe del Gobierno vietnamita.


Durante su estancia, se prevé que mantenga una reunión de alto nivel con el presidente ruso, Vladimir Putin, así como encuentros de trabajo con el líder de la República de Tartaristán.


De acuerdo con el embajador Dang Minh Khoi, estas conversaciones permitirán revisar el estado de los acuerdos alcanzados entre ambas partes y abordar los obstáculos que dificultan su implementación, con especial atención a proyectos estratégicos como la central nuclear Ninh Thuan 1 y la cooperación a largo plazo en el sector petrolero y gasífero.


La visita del primer ministro Le Minh Hung a Rusia constituye una nueva muestra de la política exterior vietnamita basada en la independencia, la autodeterminación, la multilateralización y la diversificación de las relaciones internacionales, en consonancia con los lineamientos establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido./.

VNA
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