Política

Vietnam y Laos impulsan cooperación judicial

Vietnam y Laos acordaron reforzar la cooperación jurídica, la transformación digital y el desarrollo de un marco legal que impulse proyectos estratégicos.

El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, (derecha) recibe al vicepremier y titular de Justicia de Laos, Khamphan Phommathath. (Fuente: baochinhphu.vn)
El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, (derecha) recibe al vicepremier y titular de Justicia de Laos, Khamphan Phommathath. (Fuente: baochinhphu.vn)

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, recibió hoy en Hanoi al vicepremier y titular de Justicia de Laos, Khamphan Phommathath, quien realiza una visita de trabajo al país.

Durante el encuentro, Pham Gia Tuc valoró altamente los resultados alcanzados por los Ministerios de Justicia de ambos países a lo largo de las últimas cuatro décadas de cooperación.

Según destacó, las dos carteras han coordinado eficazmente la implementación de los acuerdos de colaboración suscritos y han trabajado estrechamente en diversos ámbitos jurídicos, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de alto nivel alcanzados entre los Partidos y Estados de Vietnam y Laos.

En el contexto de la puesta en marcha del nuevo concepto de “cohesión estratégica” por parte de ambos países, y con el objetivo de profundizar aún más la cooperación bilateral en esta nueva etapa de desarrollo, el dirigente vietnamita instó a reforzar la coordinación para garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados al más alto nivel.

Asimismo, subrayó la importancia de intensificar el intercambio de experiencias y el asesoramiento mutuo en materia de perfeccionamiento institucional y legislativo, así como de revisar y eliminar de manera proactiva los obstáculos existentes en los mecanismos y políticas, con el fin de crear un marco jurídico transparente que facilite la ejecución rápida y eficiente de los proyectos de cooperación estratégica.

Pham Gia Tuc expresó además su confianza en que ambas partes continúen colaborando estrechamente en la construcción y perfeccionamiento del Estado de derecho socialista en cada país, profundicen la cooperación en transformación digital y formación de recursos humanos orientados al futuro, y promuevan el intercambio de experiencias en la digitalización del sector judicial.

También destacó la necesidad de formar especialistas con capacidad de actuación en el ámbito internacional y de seguir fortaleciendo la cooperación profesional entre los dos sistemas judiciales.

El dirigente vietnamita reiteró igualmente la importancia de mantener y mejorar la eficacia de la Conferencia de Justicia de las Provincias Fronterizas Vietnam-Laos, al tiempo que abogó por vincular la cooperación judicial fronteriza con el desarrollo económico estable y sostenible de las localidades limítrofes.

Por su parte, Khamphan Phommathath informó sobre los avances de la cooperación bilateral en los últimos años, destacando especialmente la organización conjunta de la séptima Conferencia de Justicia de las Provincias Fronterizas Vietnam-Laos.

Según señaló, este mecanismo constituye una valiosa plataforma para que los sectores judiciales de ambos países intercambien experiencias y buenas prácticas, al tiempo que contribuye a crear condiciones más favorables para fortalecer la cooperación, la movilidad y el desarrollo económico y social en las zonas fronterizas.

El dirigente laosiano reafirmó además el compromiso de continuar trabajando estrechamente con el Ministerio de Justicia de Vietnam para intercambiar experiencias e implementar de manera eficaz los programas y proyectos de cooperación bilateral, incluida la organización rotativa de la Conferencia de Justicia de las Provincias Fronterizas Vietnam-Laos./.

VNA
#Vietnam #Laos #cooperación jurídica
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita recibe al primer ministro de Laos

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, acordaron fortalecer la cooperación entre los dos países en economía, infraestructura, defensa y conectividad regional.

Ver más

La profesora Tao Yitao, directora del Centro de Investigación de Zonas Económicas Especiales de China. (Foto: VNA)

Académica china valora modelo de gobierno local de dos niveles en Vietnam

La profesora Tao Yitao, directora del Centro de Investigación de Zonas Económicas Especiales de China, valoró el modelo de gobierno local de dos niveles de Vietnam como una reforma administrativa audaz, que refleja la determinación del país de racionalizar el aparato estatal y mejorar la eficiencia de la gestión pública.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, durante una conversación telefónica con su homólogo chino Li Qiang. (Foto: VNA)

Vietnam y China promueven conexión de estrategias de desarrollo y cooperación sustantiva

Vietnam considera el desarrollo de las relaciones con China como una política coherente, una exigencia objetiva, una opción estratégica y natural, así como una prioridad máxima en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación, afirmó el primer ministro Le Minh Hung, durante una conversación telefónica hoy con su homólogo chino Li Qiang.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung, asisite al homenaje póstumo a 18 mártires vietnamitas caídos en Camboya (Foto: VNA)

Efectúan homenaje póstumo a 18 mártires vietnamitas caídos en Camboya

Una solemne ceremonia de conmemoración y entierro de los restos de 18 soldados y expertos voluntarios vietnamitas recuperados en Camboya, en homenaje a su sacrificio por la solidaridad internacional y la defensa de la nación, se celebró hoy en el cementerio de los Mártires de Duc Co, en la provincia de Gia Lai.

Segunda edición del Diálogo de Altos Funcionarios Vietnam-Australia (Foto: VNA)

Segunda edición del Diálogo de Altos Funcionarios Vietnam-Australia

El segundo Diálogo de Altos Funcionarios entre Vietnam y Australia se llevó a cabo en esta capital bajo la copresidencia del viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong y la secretaria adjunta del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, Michelle Chan, con el fin de evaluar los nexos bilaterales y trazar nuevas líneas de cooperación estratégica.

Lla viceprimera ministra vietnamita, Pham Thi Thanh Tra, recibe a una delegación de la Universidad Tecnológica de Texas, encabezada por Stephen Maxner, director del Centro Vietnam y Archivo Sam Johnson (VNCA). (Foto: VNA)

Vietnam busca ampliar la cooperación con Estados Unidos en la búsqueda de restos de mártires de guerra

Vietnam espera una colaboración más estrecha y eficaz por parte del Centro Sam Johnson de la Universidad Tecnológica de Texas (Estados Unidos) y de su socio, la Iniciativa para la Búsqueda de Vietnamitas Desaparecidos en la Guerra (VWAI), en las labores de búsqueda y recuperación de los restos de los mártires de guerra, para que puedan finalmente descansar en su tierra natal, junto a sus familias y compañeros de armas.