Vietnam y la UE buscan ampliar cooperación en finanzas verdes

Hanoi (VNA) - Vietnam aspira a fortalecer la cooperación con la Unión Europea (UE) en áreas clave como las finanzas verdes y digitales, el desarrollo del mercado de capitales, la gestión de las finanzas públicas y el intercambio de experiencias sobre estándares financieros internacionales.



Así lo afirmó el ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, durante una reunión celebrada hoy en Hanoi con Julien Guerrier, embajador y jefe de la Delegación de la UE en el país.



El titular vietnamita reiteró que Hanoi concede gran importancia a sus relaciones con la UE y valoró positivamente los avances registrados en la cooperación bilateral durante los últimos años.

Destacó que el bloque europeo se ha consolidado como uno de los principales socios económicos, comerciales e inversionistas de Vietnam, especialmente tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) el 1 de agosto de 2020 y la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral en enero de 2026.

Asimismo, expresó el deseo del Ministerio de Finanzas de seguir trabajando estrechamente con la Delegación de la UE y los socios europeos para impulsar de manera efectiva y sustancial la Asociación Estratégica Integral en la próxima etapa.



Al referirse a la situación económica del país, Ngo Van Tuan señaló que, pese a las complejidades de la economía mundial, Vietnam mantiene su compromiso con la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación, el equilibrio de los principales indicadores económicos y la promoción del crecimiento sostenible.



En el ámbito financiero, destacó que el Ministerio continúa impulsando la reforma administrativa, la modernización de la gestión tributaria, aduanera y del tesoro público, así como la transformación digital del sector, el fortalecimiento de la recaudación presupuestaria y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos públicos.



El ministro también manifestó su confianza en que Julien Guerrier contribuya a promover la pronta ratificación por parte de los Estados miembros restantes de la UE del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA).

Asimismo, expresó su deseo de que el bloque europeo continúe apoyando a las empresas vietnamitas en el acceso a la financiación verde, amplíe la asistencia técnica y financiera para la transición ecológica y fortalezca la cooperación en tecnologías estratégicas, innovación, finanzas digitales y formación de recursos humanos de alta tecnología.



Por su parte, Julien Guerrier reafirmó el compromiso de la UE de profundizar la cooperación con Vietnam para respaldar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, mediante una financiación directa cercana a los 450 millones de euros.



Ante los desafíos geopolíticos que afectan la disponibilidad de combustibles fósiles, el diplomático alentó a Vietnam a aprovechar plenamente su potencial en energías renovables, especialmente las fuentes eólica, solar e hidroeléctrica.



También informó que, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la UE está concentrando recursos en proyectos de infraestructura de transporte sostenible y en el desarrollo de sistemas portuarios en Vietnam.



Según señaló, la emisión de más de 360 mil millones de dólares en bonos verdes en los principales centros financieros mundiales durante el año pasado representa una importante fuente de financiación para que Vietnam avance en el cumplimiento de sus compromisos internacionales de transición hacia las emisiones netas cero.



Guerrier añadió que la UE brinda actualmente apoyo técnico mediante el Foro Global (Global Forum) con el objetivo de ayudar a Vietnam a obtener una evaluación favorable y evitar posibles impactos negativos en su reputación como destino de inversión.



En cuanto al proyecto de impuesto especial sobre las bebidas alcohólicas, aseguró que la UE respalda plenamente el objetivo de Vietnam de proteger la salud pública, al tiempo que expresó su confianza en que las futuras políticas fiscales se diseñen de manera equitativa y sin discriminación hacia las empresas europeas./.