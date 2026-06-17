Economía

Vingroup y otras firmas vietnamitas ganan protagonismo en ranking regional de Fortune

Empresas vietnamitas como Vingroup y Petrovietnam destacan en el ranking Fortune Southeast Asia 500 2026, reflejando el crecimiento económico del país.

El proyecto urbano costero de Vingroup en Quang Ninh está ubicado frente a la estación de depósito del ferrocarril de alta velocidad Hanoi-Quang Ninh. Foto: VNA
El proyecto urbano costero de Vingroup en Quang Ninh está ubicado frente a la estación de depósito del ferrocarril de alta velocidad Hanoi-Quang Ninh. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – Vingroup y otras empresas vietnamitas están presentes en la lista Southeast Asia 500 recién publicada por la reconocida revista estadounidense de negocios Fortune, que clasifica a las mayores firmas de la región según sus ingresos proyectados para el año fiscal 2025.

Vingroup, el mayor conglomerado privado del país, asciende del puesto 37 al 26 con ingresos de 12,8 mil millones de USD, un aumento del 69% que la sitúa en el noveno lugar entre las empresas de mayor crecimiento de la lista.

Esto eleva su capitalización bursátil a 66,7 mil millones de USD, convirtiéndola en la tercera empresa cotizada más valiosa de la región, solo por detrás de DBS y OCBC de Singapur.

El Grupo Químico Nacional de Vietnam (Vinachem), de propiedad estatal, debuta en el puesto 148 con ingresos de 2,3 mil millones de USD, siendo una de las tres nuevas empresas vietnamitas que ingresan a la lista, junto con las empresas de infraestructura PC1 Group y Construction Corporation No 1, lo que refleja la creciente base industrial del país.

Los mismos siete países aparecen en la lista de 2026, pero el orden ha cambiado: Tailandia superó a Indonesia como el país con mayor representación, con 105 empresas frente a las 104 de Indonesia, mientras que Singapur se mantuvo como líder en ingresos con 657 mil millones de USD distribuidos en 82 empresas, lo que representa el 35% del total de la lista. Malasia aporta 93, Vietnam 72, Filipinas 42 y Camboya dos.

Petrovietnam, de Vietnam, se mantiene en el puesto número 11, siendo la única empresa vietnamita entre las 20 principales de la región por ingresos.

En conjunto, las 10 principales empresas generaron 662,7 mil millones de USD, el 35,3% de los ingresos totales de la lista, mientras que las 20 principales representaron 850 mil millones de USD, el 45,3% de los ingresos combinados.

En conjunto, las empresas incluidas en la lista de 2026 generaron ingresos por 1,88 billones de USD en el año fiscal 2025, un 3,4% más que los 1,82 billones de USD del año anterior. El umbral mínimo de ingresos para figurar en la lista de 2026 fue de 440,6 millones de USD, un 26% superior.

“Lo que realmente nos revela la lista Southeast Asia 500 de este año es que la región está empezando a desvincularse de su identidad como proveedora de materias primas”, afirmó Andrew Staples, director editorial para Asia.

"Vietnam está desenvolviéndose con gran éxito en este nuevo entorno, como lo demuestra el crecimiento económico general y el desempeño de las empresas vietnamitas incluidas en esta lista", puntualizó./.

VNA
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