Primer ministro vietnamita se reúne con dirigentes de Rosatom y Zarubezhneft

Kazán, Rusia (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostuvo hoy en la ciudad de Kazán, República de Tartaristán (Rusia) encuentros con los dirigentes de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom y la compañía petrolera rusa Zarubezhneft.



Durante la reunión con el director general de Rosatom, Alexey Likhachev, el jefe del Gobierno vietnamita expresó su sincero agradecimiento por la cooperación, el apoyo y las significativas contribuciones de Rosatom y de la parte rusa al desarrollo del sector de la energía nuclear vietnamita durante más de cuatro décadas, especialmente la operación del reactor nuclear de Da Lat.



Subrayó que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia, caracterizada por un elevado nivel de confianza política, constituye un impulso y una base esenciales para convertir la cooperación en energía nuclear en un pilar estratégico de largo plazo.



Como miembro activo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Vietnam concede gran importancia al desarrollo y la aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos. En este contexto, la cooperación con Rusia y la implementación del proyecto de la Central Nuclear Ninh Thuan 1 figuran entre las máximas prioridades del país, dijo.



Minh Hung propuso que Rosatom y la parte rusa continúen apoyando la extensión de la vida operativa del reactor de Da Lat durante el período de transición, respalden el desarrollo del Centro de Ciencia y Tecnología Nuclear en Dong Nai, refuercen la cooperación en la formación de recursos humanos, incrementen la localización de equipos, optimicen los costos de inversión y mantengan una estrecha coordinación para resolver oportunamente las dificultades que puedan surgir durante la ejecución de los proyectos.



Por su parte, Alexey Likhachev expresó su deseo de seguir trabajando con los socios vietnamitas para implementar eficazmente los proyectos acordados y explorar nuevas áreas de colaboración con gran potencial.



Al señalar que Vietnam constituye una de las prioridades estratégicas de Rosatom, Likhachev informó al Primer Ministro sobre el avance del proyecto de la Central Nuclear Ninh Thuan 1 y destacó que la firma del acuerdo para su construcción representa un hito histórico en la cooperación bilateral.



Aseguró que Rosatom mantiene una estrecha coordinación con los socios vietnamitas para llevar adelante el proyecto.



El ejecutivo ruso reiteró la disposición de Rosatom a apoyar a Vietnam en el desarrollo de su industria nuclear, la construcción de un moderno centro nuclear, el uso de la energía nuclear por fines pacíficos y la formación de especialistas altamente cualificados.



Añadió que aún existen amplias oportunidades de cooperación entre Rosatom y los socios vietnamitas en ámbitos como las energías renovables, las tecnologías avanzadas, la logística y la construcción naval para la región ártica.





El primer ministro Le Minh Hung recibe a Sergey Kudryashov, director general del Grupo Zarubezhneft. Foto: VNA

Durante la reunión con el director general de Zarubezhneft, Sergey Kudryashov, el primer ministro Le Minh Hung destacó que la cooperación energética con Rusia constituye una prioridad para Vietnam.



Expresó su respaldo a que Zarubezhneft continúe estudiando la ampliación de sus inversiones y la firma de nuevos contratos petroleros en bloques abiertos de la plataforma continental vietnamita, sobre la base de garantizar la eficiencia de las inversiones, la armonización de intereses entre las partes implicadas y el cumplimiento de la legislación vietnamita.



Asimismo, alentó a la empresa a explorar nuevas oportunidades de cooperación en terceros países.



El primer ministro instó a Petrovietnam y Zarubezhneft a implementar eficazmente los protocolos modificatorios de los acuerdos intergubernamentales relativos a Vietsovpetro y Rusvietpetro, así como el acuerdo de cooperación petrolera destinado a ampliar las áreas de actividad en la exploración geológica y la explotación de hidrocarburos tanto en la plataforma continental vietnamita como en territorio ruso.



Asimismo, sugirió que Zarubezhneft estudie la posibilidad de cooperar con empresas energéticas vietnamitas en actividades comerciales sobre una base estable y de largo plazo, contribuyendo a fortalecer la seguridad y autonomía energética del país y a satisfacer las necesidades de su desarrollo económico.



También pidió una estrecha coordinación con Petrovietnam y Vietsovpetro para completar cuanto antes una propuesta destinada a establecer una base de producción de equipos para energía eólica y desarrollar una cadena de suministro en Vietnam.



El jefe del Gobierno vietnamita alentó además a Zarubezhneft a intensificar las operaciones de la empresa conjunta Rusvietpetro en Rusia, incluida la ampliación de áreas de explotación y la incorporación de nuevos yacimientos y bloques con potencial en las zonas cercanas a Nenets, con el objetivo de aprovechar al máximo las infraestructuras, tecnologías y recursos humanos disponibles.



Por su parte, Sergey Kudryashov informó sobre el estado de ejecución y la eficacia de los proyectos conjuntos en Vietnam y Rusia, así como sobre los planes de desarrollo de la empresa para los próximos años.



Al destacar el enorme potencial de cooperación energética entre ambas partes, el directivo propuso ampliar la colaboración con socios vietnamitas en nuevas áreas, entre ellas el desarrollo de la energía eólica marina, proyectos de energías renovables y emprendimientos conjuntos en terceros países.



El primer ministro Le Minh Hung reafirmó finalmente que el Gobierno vietnamita seguirá creando las condiciones más favorables para que Zarubezhneft y otras empresas energéticas rusas continúen desarrollando sus actividades e inversiones con éxito en Vietnam./.