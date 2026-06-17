Aceleran la construcción de proyecto estratégico de transporte hacia la isla Hon Khoai

Ca Mau, Vietnam (VNA) - A pesar de las dificultades derivadas de la temporada de lluvias, caracterizada por fuertes oleajes y condiciones meteorológicas adversas, las unidades encargadas de la construcción del puente marítimo hacia la isla Hon Khoai, en la provincia sureña de Ca Mau, mantienen las obras en marcha para garantizar el avance de este proyecto estratégico de importancia nacional.



En el emplazamiento de la obra, ubicado en la comuna de Dat Mui, provincia de Ca Mau, oficiales, ingenieros y trabajadores de la Junta de Gestión del Proyecto Truong Son 10, perteneciente al XII Cuerpo de Ejército, desarrollan simultáneamente múltiples tareas con un espíritu de determinación y compromiso. Desde comienzos de mayo de 2026, la unidad ha movilizado recursos humanos, maquinaria, equipos y materiales, organizando turnos de trabajo continuos día y noche para acelerar el ritmo de construcción.



Según el teniente coronel Duong Dinh Tuan, director de la Junta de Gestión del Proyecto Truong Son 10, se trata de una obra de gran importancia estratégica que recibe una atención especial por parte del Partido, el Estado y la población. En este contexto, la unidad ha organizado de manera proactiva equipos de trabajo flexibles, aprovechando al máximo los períodos de condiciones climáticas favorables para impulsar el avance de las obras.



Actualmente, el proyecto cuenta con más de 400 ingenieros y trabajadores, así como con 108 equipos de construcción distribuidos en siete frentes de trabajo, encargados de tareas como la instalación de vigas Super-T, la construcción de puentes con vigas de acero y diversas obras auxiliares. Hasta la fecha, se han completado 19,5 hectáreas de áreas auxiliares en la costa y una hectárea en la isla Hon Khoai; se han fabricado e instalado 813 de los dos mil 789 segmentos de vigas Super-T previstos; además, se ha concluido la construcción de los tableros de 15 pilares terrestres y de las vigas de coronación de otros 33 pilares.



Para 2026, se prevé ejecutar obras por un valor superior a 193 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a cerca del 24 % del valor total del contrato.



El secretario del Comité Provincial del Partido en Ca Mau, Nguyen Ho Hai, afirmó que las autoridades provinciales brindan un apoyo constante a las unidades constructoras para superar las dificultades, especialmente en materia de suministro de materiales. Según explicó, las autoridades locales han coordinado con las provincias y localidades que disponen de canteras de arena y piedra para garantizar el abastecimiento necesario y permitir que las obras avancen conforme al cronograma previsto.



De acuerdo con los dirigentes del XII Cuerpo de Ejército, junto con las autopistas Ca Mau-Cai Nuoc y Cai Nuoc-Dat Mui, la carretera hacia la isla Hon Khoai constituye uno de los tres proyectos de infraestructura más importantes de la región. Una vez concluida, esta obra no solo impulsará el desarrollo socioeconómico de Ca Mau y del delta del Mekong, sino que también reforzará las capacidades de defensa y seguridad nacionales, contribuyendo a la protección de la soberanía marítima y aérea en la región suroccidental del país.



Con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos, las unidades constructoras continúan intensificando las labores mediante jornadas extraordinarias, trabajos nocturnos y actividades durante días festivos, con la firme determinación de completar el proyecto según el calendario previsto./.

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