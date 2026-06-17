Economía

Hanoi busca impulsar economía nocturna para fomentar turismo e industrias culturales

Hanoi aprueba nuevas políticas para desarrollar la economía nocturna, promover el turismo y movilizar recursos para preservar el patrimonio cultural.

Una turista disfrutan del turismo nocturno en el Templo de Literatura, Hanoi (Fuente: VNA)
Una turista disfrutan del turismo nocturno en el Templo de Literatura, Hanoi (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En su cuarta sesión, el Consejo Popular de Hanoi de la XVII legislatura aprobó una resolución que regula las actividades de inversión y negocios de productos y servicios operados durante la noche, con el objetivo de aprovechar mejor el potencial urbano y promover el desarrollo económico, cultural y turístico de la capital.

Según la resolución, los horarios de funcionamiento de las zonas, rutas y puntos de economía nocturna se ajustarán a las características y objetivos de cada área. El horario de 18:00 a 22:00 se aplicará de forma general a las actividades nocturnas. El lapso de 22:00 a 02:00 estará destinado a zonas comerciales y culturales, así como a otros espacios que cumplan las condiciones exigidas y cuenten con la autorización correspondiente. El horario de 22:00 a 06:00 solo podrá aplicarse de manera limitada en áreas específicas, aisladas y con actividades particulares, siempre que cumplan estrictos requisitos de infraestructura, seguridad y gestión urbana.

Las organizaciones y personas que desarrollen actividades comerciales deberán contar con las licencias necesarias y garantizar el cumplimiento de las normas sobre control del ruido, higiene ambiental, iluminación y seguridad pública. La ciudad también permitirá extender los horarios de funcionamiento para eventos especiales autorizados, siempre que se minimicen los impactos sobre la vida de los residentes.

La resolución fomenta el desarrollo de actividades culturales y artísticas, como espectáculos, exposiciones, cine y presentaciones del patrimonio cultural inmaterial, en espacios públicos, calles peatonales, áreas patrimoniales, teatros y otros lugares adecuados.

Hanoi también promueve las industrias culturales y creativas, el arte contemporáneo, las aplicaciones tecnológicas y el diseño innovador basado en recursos culturales. Asimismo, se priorizan las actividades turísticas nocturnas, incluidos recorridos culturales, experiencias turísticas, servicios de guía y otras actividades dirigidas a los visitantes.

La normativa establece además los modelos de organización y los criterios para el reconocimiento oficial de zonas, rutas y puntos de economía nocturna. Estos podrán ser gestionados por organismos estatales, entidades públicas, administraciones de sitios patrimoniales, empresas o mediante modelos de gestión conjunta aprobados por las autoridades competentes.

El Consejo Popular de Hanoi aprobó también una resolución sobre mecanismos y políticas de apoyo a organizaciones y particulares para la conservación, restauración y promoción del patrimonio cultural vinculado a monumentos, áreas de relevancia histórica y cultural y edificaciones de valor arquitectónico en la ciudad.

Hanoi alienta la participación de organizaciones y particulares mediante inversiones, patrocinios y otras formas de colaboración con el Estado en la preservación del patrimonio cultural. Asimismo, impulsa modelos de aprovechamiento del patrimonio vinculados a la educación, el turismo cultural, las industrias culturales y los espacios creativos, además de fomentar la aplicación de asociaciones público-privadas (PPP) y otras modalidades legales de cooperación para movilizar recursos sociales destinados a este ámbito./.

VNA
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