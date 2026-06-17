Vietnam prioriza asignación de AOD para macroproyectos

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, instruyó hoy reorientar la gestión de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) para priorizar los macroproyectos, las grandes líneas de crédito y los préstamos de apoyo presupuestario.



Durante una reunión gubernamental celebrada en Hanoi con ministerios y sectores sobre el desembolso de inversión pública, el subjefe de Gobierno enfatizó la necesidad de cambiar el enfoque tradicional hacia estos fondos, argumentando que en el contexto actual la AOD ya no constituye una fuente de financiamiento preferencial, sino que representa compromisos crediticios con tasas de interés comerciales sujetas a procesos estrictos de negociación y acuerdo mutuo.



Bajo esta nueva directriz, el Ministerio de Finanzas deberá evaluar exhaustivamente la calidad de cada propuesta de préstamo, calculando con precisión la efectividad real de los proyectos en relación directa con las tasas de interés y todos los costos financieros vinculados.



Para dinamizar la ejecución de los planes en curso, Nguyen Van Thang ordenó a las entidades propietarias de las obras completar con urgencia la liberación de terrenos para iniciar la construcción, determinando la responsabilidad total de los dirigentes ante el Gobierno por los retrasos acumulados.



El proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de Yen Xa, financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, tiene como objetivo mejorar el entorno de vida y el ecosistema natural. (Foto: VNA)



En cuanto a las nuevas iniciativas, determinó que la liberación de los predios debe ejecutarse de forma simultánea o previa a la firma de los convenios financieros, explorando la viabilidad de separar legalmente dicho componente de los fondos foráneos.



De acuerdo con el balance oficial de la cartera de Finanzas, la movilización de recursos externos registró un desempeño positivo durante el primer semestre de 2026, período en el cual se aprobaron nuevas propuestas de préstamos por un valor estimado de mil 696 millones de dólares y se completó la firma de tres acuerdos de crédito internacionales valorados en cerca de 586 millones de dólares.



No obstante, el ritmo de desembolso de la AOD y los créditos preferenciales foráneos continuó mostrando lentitud, situándose al 15 de junio en apenas el 9,99 % de las metas anuales planificadas, cifra que a pesar de superar el registro del mismo ciclo previo se mantiene muy por debajo del promedio de ejecución general del país, registrándose además la inactividad de un organismo central y 13 localidades.



Los informes técnicos de los ministerios participantes atribuyeron este rezago a factores estructurales recurrentes, tales como demoras en los procesos de licitación, la adjudicación de contratos y la preparación de proyectos, sumado a la falta de armonización entre el marco normativo nacional y los requisitos exigidos por los donantes internacionales.



Ante este panorama, el viceministro de Finanzas Tran Quoc Phuong argumentó que la elevación del indicador depende de la agilidad en las etapas de preparación, implementación técnica y auditoría final por parte de las localidades de base.



Con el fin de agilizar los trámites, el Ministerio revisará las demandas de reajuste presupuestario de 2026 para reasignar capitales a proyectos con alta capacidad de absorción y promoverá reformas a la Ley de Inversión Pública y la Ley de Presupuesto del Estado.



Como parte del cronograma de contingencia acordado, el Ministerio de Finanzas, en coordinación con la Oficina del Gobierno, someterá a consideración de directrices a las provincias para impulsar el uso de los fondos de AOD a más tardar el 20 de junio.



Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá suministrar antes de esa misma fecha un reporte detallado sobre los obstáculos manifestados por los socios extranjeros, permitiendo que la cartera financiera sintetice las soluciones pertinentes y presente un informe al Primer Ministro antes del 26 de junio de 2026.



Las autoridades provinciales y agencias ministeriales deberán implementar con rigor las directrices fiscales y monetarias estatales vigentes para cumplir con las metas de crecimiento económico de dos dígitos fijadas por el país./.