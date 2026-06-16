Máximo dirigente de Vietnam insta a la prensa a priorizar el interés del pueblo

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó hoy el papel de la prensa revolucionaria e instó a esta fuerza a mantener la firmeza política, apegarse de forma estricta a la realidad práctica, respetar la verdad y tomar siempre el beneficio de la población como el punto de partida de su labor informativa.



Durante un encuentro oficial celebrado en Hanoi con motivo del centésimo primer aniversario del Día de la Prensa Revolucionaria de Vietnam (21 de junio de 1925 - 21 de junio de 2026), el jefe de Estado subrayó que el país ingresa a una nueva etapa del desarrollo que demanda consolidar la confianza social y resguardar los fundamentos ideológicos institucionales a través de la divulgación fidedigna de los lineamientos del Partido y las políticas del Estado.



Al dialogar con 101 periodistas ejemplares que han sido galardonados con el Premio Nacional de Prensa a lo largo de las distintas ediciones del certamen, el mandatario puntualizó que el combate frente a las informaciones falsas u hostiles constituye una tarea permanente del sector periodístico, una labor que no debe realizarse únicamente mediante el uso de consignas o posturas ideológicas rígidas, sino sobre la base de evidencias empíricas, argumentos lógicos sólidos, un lenguaje estandarizado y una alta reputación profesional.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, con los periodistas destacos de la prensa revolucionaria. (Foto: VNA)



To Lam instó a los profesionales de la comunicación a dedicar un mayor tiempo al trabajo de base en las localidades para captar los problemas cotidianos de la ciudadanía y del sector empresarial, con el fin de identificar a tiempo los obstáculos normativos de las políticas y visibilizar los modelos de gestión eficientes.



Indicó que las obras periodísticas notables no requieren de un lenguaje grandilocuente, sino de la capacidad para reflejar la realidad con un sentido de responsabilidad social para atender las demandas de la comunidad.



Respecto a la campaña nacional de prevención contra la corrupción, el despilfarro y las manifestaciones negativas, el máximo dirigente ratificó que la prensa funciona como un canal de supervisión social vital.



Exigió a los reporteros actuar con valentía y agudeza profesional bajo el cumplimiento estricto de las leyes y la ética, protegiendo las decisiones correctas de los funcionarios que asumen responsabilidades por el bienestar común.



Asimismo, exhortó a la prensa a preservar los valores de la cultura nacional, promoviendo la honestidad, el patriotismo, la laboriosidad y el respeto a la disciplina en el entorno comunicativo actual.



En el escenario de la comunicación digital, donde las fronteras entre información, entretenimiento y comercio tienden a desdibujarse, To Lam alertó sobre la necesidad de evitar la superficialidad informativa o la explotación del dolor ajeno para atraer audiencias.



El mandatario precisó que la transformación tecnológica de los medios no consiste únicamente en adoptar nuevas herramientas digitales, inteligencia artificial o gestión de macrodatos, dado que estos soportes técnicos no reemplazan la firmeza política, la capacidad de verificación ni la sensibilidad humana del periodista.



En consecuencia, el máximo dirigente de Vietnam orientó a los órganos de prensa a estructurar salas de redacción multimedia modernas que logren aproximarse de manera efectiva a los segmentos de público joven, pero reteniendo la profundidad analítica, la confiabilidad institucional y la identidad histórica del sector.



Instó a las entidades oficiales a diseñar mecanismos de financiamiento sostenibles, asegurar la capacitación del personal y garantizar la protección del ejercicio legal de la profesión periodística frente a los retos del nuevo mercado de los medios de comunicación.



Por su parte, Le Quoc Minh, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, editor en jefe del periódico Nhan Dan (Pueblo), subjefe de la Comisión de Propaganda y Movilización de Masas del Comité Central del Partido y presidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, detalló en su informe las reformas estructurales implementadas en los medios mediante los planes de reordenamiento, fusión y simplificación organizativa dictados por el Estado, los cuales han incrementado el profesionalismo del sector.



Como cierre de la ceremonia, el secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, y los 101 periodistas destacados firmaron de manera conjunta un panel conmemorativo que simboliza el compromiso ético y la responsabilidad de la prensa nacional ante el desarrollo del país./.