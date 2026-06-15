El modelo PPP se perfila como clave para financiar el metro de Ciudad Ho Chi Minh

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Hanoi (VNA) - En un contexto en el que el presupuesto estatal y la ayuda financiera no pueden satisfacer por completo las necesidades de inversión, la ampliación de la participación del sector privado mediante modelos de asociación público-privada (PPP en inglés) se considera una solución clave para aliviar la presión sobre las finanzas públicas y promover el desarrollo de infraestructuras, especialmente del sistema de metro urbano en Ciudad Ho Chi Minh.

Sin embargo, para atraer eficazmente el capital privado, se requieren avances significativos en mecanismos, políticas y en la distribución de beneficios.

Tras varios años de implementación, Ciudad Ho Chi Minh solo ha puesto en operación la línea 1 del metro Ben Thanh - Suoi Tien. Según la planificación, la ciudad se propone desarrollar una red de metro de 355 kilómetros hacia 2035 y completar aproximadamente 200 kilómetros para 2030, conforme a la Resolución 09-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista. El sistema de metro busca atender entre el 20% y el 30% de la demanda de transporte, en el marco del desarrollo urbano orientado al transporte público (TOD).

Los expertos señalan que alcanzar estos objetivos requiere una gran cantidad de inversión. Si la ciudad depende únicamente del presupuesto estatal o de la ayuda oficial para el desarrollo, los avances serán insuficientes, mientras aumentan los costes y la presión sobre la deuda pública. Por ello, la movilización de recursos sociales a través de PPP se considera una vía inevitable.

Actualmente, varias empresas han propuesto proyectos de metro en Ciudad Ho Chi Minh, como la línea Ben Thanh - Can Gio del Vingroup, la línea 2 Ben Thanh - Thu Thiem y la línea Thu Thiem - Long Thanh del grupo Thaco, así como propuestas de Sovico Group para la línea 4 y de Masterise Group para la línea 3. Becamex también ha sido encargado de estudiar la línea ferroviaria nacional Bau Bang - Cai Mep.

La ciudad prevé priorizar seis proyectos de metro en el período 2025-2030, con una inversión total estimada de más de 19 mil millones de USD.

No obstante, los expertos advierten que los proyectos de metro enfrentan dificultades debido al largo período de recuperación de la inversión y a que los ingresos por tarifas no cubren los costes de construcción, operación y mantenimiento.

El doctor Pham Viet Thuan, director del Instituto de Economía de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, considera necesario abordar tres cuellos de botella principales: establecer mecanismos de reparto de riesgos entre el Estado y los inversores; desarrollar el modelo TOD para aprovechar el valor del suelo alrededor de las estaciones; y definir un marco financiero transparente sobre costes y beneficios.

Ciudad Ho Chi Minh cuenta actualmente con mecanismos especiales establecidos por la Asamblea Nacional, lo que sienta bases importantes para desarrollar modelos PPP en el metro urbano y movilizar recursos privados para proyectos de infraestructura de gran escala./.

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