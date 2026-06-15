Economía

Vietnam fija meta de que la economía digital aporte el 30% del PIB para 2030

Vietnam busca que la economía digital represente el 30% del PIB para 2030, impulsando la IA, el 5G, la digitalización empresarial y las competencias digitales.

Trabajadores de la sucursal de construcción de Viettel en Hanoi conectan e instalan equipos de estaciones base 5G. (Fuente: VNA)
Trabajadores de la sucursal de construcción de Viettel en Hanoi conectan e instalan equipos de estaciones base 5G. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam se propone que la economía digital represente alrededor del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030, según el Programa de Desarrollo de la Economía Digital y la Sociedad Digital para el período 2026-2030, recién aprobada por el Gobierno.

El programa tiene como objetivo construir una economía digital dinámica basada en plataformas digitales, datos e inteligencia artificial, elaborando gradualmente nuevos métodos de producción, la innovación de los modelos de crecimiento, aumentando así la productividad laboral y promoviendo un desarrollo verde y sostenible.

Asimismo, busca impulsar una sociedad digital moderna, segura e inclusiva, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso y puedan beneficiarse de los avances científicos, tecnológicos y de la transformación digital, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población.

El programa también prevé apoyar la transformación digital de al menos 500 mil pequeñas y medianas empresas; contar con un mínimo de cinco empresas tecnológicas digitales de nivel comparable al de los países avanzados; y desarrollar y poner en funcionamiento al menos cinco plataformas de intercambio de datos.

Además, el valor de las transacciones sin efectivo deberá alcanzar un volumen equivalente a 30 veces el PIB nacional. La proporción de estudiantes universitarios matriculados en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) deberá situarse en el 40%.

En cuanto a la sociedad digital, el programa establece como meta que el 100% de los hogares tenga acceso a internet de banda ancha por fibra óptica con velocidades de hasta 1 Gb/s.

La red móvil 5G deberá alcanzar una velocidad mínima de 100 Mb/s y cubrir al 99% de la población. También se prevé que el 100% de los ciudadanos vietnamitas mayores de 14 años dispongan del documento de identidad y una cuenta de identificación electrónica.

Asimismo, el 95% de la población mayor de 15 años deberá contar con una cuenta bancaria o en otra entidad financiera autorizada; más del 70% de los ciudadanos mayores de 18 años tendrá firma digital o firma electrónica personal; y al menos 10 millones de personas en edad laboral recibirán formación y capacitación para mejorar sus competencias digitales básicas./.

VNA
#economía digital de Vietnam #transformación digital #PIB 2030
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