Exportaciones e importaciones de Vietnam registran un fuerte crecimiento

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Hanoi (VNA) - El comercio exterior de Vietnam mantuvo un sólido ritmo de crecimiento en los primeros cinco meses de 2026, con un volumen total de exportaciones e importaciones superior a los 445 mil millones de USD, un aumento interanual del 25%.

Este resultado reafirma la posición de Vietnam entre las 20 mayores economías del comercio global.

Solo en mayo, el valor del intercambio comercial superó por primera vez los 99 mil millones de USD, estableciendo un nuevo récord. Las exportaciones alcanzaron 215,66 mil millones de USD, un incremento del 19,5%, mientras que las importaciones ascendieron a 229,46 mil millones de USD, un aumento del 30,8%. Como consecuencia del fuerte crecimiento de las compras externas, la balanza comercial registró un déficit cercano a los 14 mil millones de USD, frente al superávit de más de cinco mil millones observado en el mismo período del año anterior.

Las exportaciones continuaron creciendo, aunque con diferencias entre sectores empresariales. Las empresas nacionales exportaron 43,5 mil millones de USD, un aumento de apenas el 2,5%, representando el 20,2% del total. En contraste, el sector de inversión extranjera directa (IED), incluido el petróleo crudo, alcanzó 172,16 mil millones de USD, un alza del 24,7%, equivalente a casi el 80% de las exportaciones totales.

Los productos industriales manufacturados siguieron siendo el principal motor del crecimiento. Las exportaciones de productos electrónicos, computadoras y componentes alcanzaron 56,1 mil millones de USD, un aumento del 46,2%; maquinaria, equipos y repuestos sumaron casi 27 mil millones de dólares, un incremento del 22,1%; teléfonos móviles y componentes llegaron a 26,37 mil millones, con un crecimiento del 17,7%; mientras que los medios de transporte y sus partes alcanzaron casi ocho mil millones, un aumento del 17,1%.

Los principales mercados de exportación registraron crecimientos de dos dígitos. Estados Unidos siguió siendo el mayor destino con 69,6 mil millones de USD; China alcanzó 30,1 mil millones de USD; la Unión Europea, 26 mil millones de USD.

Según el Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, estos resultados reflejan el aprovechamiento eficaz de los acuerdos de libre comercio, entre ellos el EVFTA, el CPTPP y el RCEP, para ampliar mercados y fortalecer la competitividad de las empresas vietnamitas.

No obstante, persisten riesgos para la segunda mitad del año, especialmente los relacionados con las negociaciones comerciales y la política arancelaria de Estados Unidos.

Virginia B. Foote, presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Hanoi (AmCham Hanoi), señaló que Vietnam se encuentra en una etapa clave de las negociaciones comerciales con el país norteamericano, ante la proximidad del plazo previsto para concluir el Acuerdo de Aranceles Recíprocos (ART).

Según la empresaria, las negociaciones bilaterales, desde el nivel técnico hasta el más elevado, avanzan activamente y se espera que concluyan en junio de 2026. El principal objetivo de Vietnam hasta el 24 de julio es firmar el ART para garantizar un marco arancelario estable para sus exportaciones, en un contexto en el que varios competidores ya han alcanzado acuerdos preliminares con Washington.

Aunque la competencia arancelaria se intensifica, los expertos mantienen una valoración positiva del mercado estadounidense debido a la estabilidad de la demanda de consumo. Sin embargo, los riesgos relacionados con la política arancelaria y las revisiones comerciales continúan requiriendo un seguimiento atento./.

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