Economía de Vietnam muestra resiliencia ante presiones de costos e incertidumbre externa

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - A pesar de que el ritmo de crecimiento se ha moderado parcialmente, la economía de Vietnam continúa demostrando una notable capacidad de resistencia frente a las crecientes presiones de costos y las fluctuaciones del entorno internacional, según el Departamento de Estudios de Mercado y Economía Global del banco singapurense UOB en su informe sobre las perspectivas económicas para el tercer trimestre de 2026, publicado hoy.



Perspectivas a corto plazo entre oportunidades y desafíos



De acuerdo con el análisis de UOB, si bien la economía mantiene un dinamismo de crecimiento relativamente favorable, los datos recientes señalan que las perspectivas a corto plazo presentan señales mixtas, especialmente debido al escalamiento de los costos energéticos que ha comenzado a presionar la actividad manufacturera y la estabilidad macroeconómica.



En mayo, el sector manufacturero registró una mejoría significativa con el Índice de Gerentes de Compras (PMI) elevándose a 52,8 puntos desde los 50,5 del mes anterior. No obstante, la tasa de inflación se convirtió en un foco de atención al registrar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) un incremento del 5,6% en mayo, marcando su tercer mes consecutivo al alza y el nivel más alto en seis años. Asimismo, el crecimiento de la producción industrial se moderó al 9% interanual.



El sector comercial también comenzó a mostrar signos de enfriamiento, con las exportaciones creciendo un 18% en mayo mientras que las importaciones aumentaron un 33,8%. Esta evolución provocó que la balanza comercial de los primeros cinco meses del año acumulara un déficit de 12,7 mil millones de dólares, debido principalmente a la adquisición de maquinaria para proyectos de infraestructura a gran escala y la factura de importación de energía por los elevados precios del petróleo. Los modelos de UOB estiman que si el crudo se mantiene en torno a los 100 dólares por barril en los próximos seis a 12 meses, el costo de importación energética de Vietnam podría incrementarse en unos 5,2 mil millones de dólares en 2026.



A mediano plazo, UOB indicó que Vietnam persigue metas ambiciosas con un objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) promedio de al menos el 10% anual para el período 2026-2030, aspirando a convertirse en un país de ingresos medianos altos con un PIB per cápita de unos 8.500 dólares para 2030.



Economía de Vietnam muestra resiliencia ante presiones de costos e incertidumbre externa (Foto: VNA)



Por su parte, el Banco Mundial mantiene una postura más cautelosa, pronosticando un crecimiento del 6,8% y una inflación del 4,2% para Vietnam en 2026. A pesar de los riesgos vinculados a la energía y a las políticas arancelarias externas, los analistas de UOB sostienen que la demanda exterior sigue firme, impulsada en parte por la ola de inversiones globales en Inteligencia Artificial (IA), por lo que mantuvieron su previsión de crecimiento del PIB de Vietnam en un 7% para todo el año 2026.



Tipo de cambio más estable bajo presiones latentes



La inflación se ha situado en el centro de las prioridades del Banco Estatal de Vietnam, tras promediar un 4,3% en los primeros cinco meses, muy cerca de la meta anual del 4,5%. En este escenario de control de presiones cambiarias y contención inflacionaria, se prevé que la entidad financiera central mantenga las tasas de interés de referencia actuales, combinadas con medidas fiscales gubernamentales como la prórroga de la tasa impositiva del 0% para los combustibles hasta finales de junio. Sin embargo, la recuperación de la demanda de crédito, que superó los 737,25 mil millones de dólares a finales de abril (un alza interanual del 18,26%), ha intensificado la competencia por la liquidez en el sistema bancario, llevando a varios bancos comerciales a elevar las tasas de interés de captación.



Respecto al mercado de divisas, el informe de UOB resaltó que el dong vietnamita ha mostrado signos de mayor estabilidad en las últimas semanas. Durante abril y mayo, el tipo de cambio osciló en el rango de 26.291 a 26.372 VND por dólar estadounidense, manteniéndose dentro de la banda permitida por el Banco Estatal.



Las intervenciones del Banco Estatal a través de contratos a plazo rescindibles y la renovación del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán a finales de mayo aliviaron el sentimiento del mercado internacional. Asimismo, en el plano comercial, el alivio de las tensiones entre las dos mayores economías del mundo tras la reunión de mediados de mayo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, fue evaluado como un factor positivo para las exportaciones de Vietnam.



A mediano plazo, la moneda nacional contará con el respaldo de los sólidos fundamentos de crecimiento, flujos estables de Inversión Extranjera Directa (IED) y la posibilidad de que Vietnam sea promovido a la categoría de mercado emergente en septiembre de 2026. Con estos elementos, UOB proyecta que el VND experimentará una depreciación gradual y controlada, estimando el tipo de cambio USD/VND en 26.500 para el tercer trimestre de 2026 y 26.400 para el cuarto trimestre del año./.