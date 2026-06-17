Economía

Mayoría de localidades vietnamitas aplican sistema de trazabilidad agrícola

El Sistema Nacional de Trazabilidad Agrícola ya monitorea 18.500 productos y se expandirá de forma obligatoria a partir del 1 de julio para abarcar rubros estratégicos como el arroz, la carne y el té. Grandes consorcios como Masan y Loc Troi lideran la adopción de este ecosistema digital.

El director del Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Nguyen Van Long, en la rueda de prensa. (Foto: VNA)
El director del Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Nguyen Van Long, en la rueda de prensa. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Un total de 26 de las 34 provincias y ciudades de Vietnam han implementado con éxito el Sistema nacional de trazabilidad agrícola, una plataforma tecnológica que cubre actualmente 18,5 mil productos correspondientes a 112 grupos de mercancías en todo el país.

El director del Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, Nguyen Van Long, precisó hoy durante una rueda de prensa que los datos registrados hasta el 12 de junio abarcan el control estricto de 919 lotes de cargamentos pertenecientes a 547 hogares agrícolas, 255 zonas de cultivo y 149 empresas que operan en el territorio nacional.

Como parte de los resultados concretos de esta infraestructura digital en el comercio exterior, el funcionario informó que, hasta el 10 de mayo, tres contenedores de durian procedentes de empresas locales fueron exportados con éxito hacia el mercado de China, cumpliendo de manera estricta con la presentación de toda la información requerida para la verificación de su origen.

Tras consolidar estos avances, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente coordina acciones con múltiples corporaciones con el fin de expandir de forma obligatoria, a partir del próximo 1 de julio, el alcance del monitoreo de trazabilidad hacia otros productos agrícolas clave de la economía nacional como el arroz, la carne, los huevos, la leche, la piña, la fruta de la pasión y el té.

Esta fase de ampliación estratégica contará con la participación activa de grandes consorcios agroindustriales del país, entre los que destacan Thaibinh Seed, Loc Troi, Masan, Dabaco, Thien Vuong, Doveco y Nafoods, junto con diversas empresas dedicadas al procesamiento de té en la provincia norteña de Thai Nguyen.

El referido sistema tecnológico fue presentado de manera oficial el 26 de diciembre de 2025 y opera actualmente de forma estable mediante dos plataformas basadas en los sitios web oficiales https://traceviet.mae.gov.vn/ y https://txng.mae.gov.vn/.

Asimismo, los departamentos técnicos correspondientes desarrollaron una aplicación móvil instalable en teléfonos inteligentes con el objetivo de facilitar los procedimientos operativos y garantizar una participación conveniente tanto de los productores independientes como de los entornos empresariales.

Respecto a las proyecciones a corto plazo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente presentará un informe detallado con propuestas directas al Primer Ministro para que instruya a las carteras y sectores, localidades y entidades corporativas a desplegar este mecanismo de forma simultánea a escala nacional.

En este sentido, el Ministerio continuará perfeccionando el soporte técnico para asegurar una conectividad fluida, la interoperabilidad total y la autenticación de los macrodatos, optimizando al mismo tiempo los documentos de orientación legal, los procesos profesionales, los estándares informáticos y los mecanismos de intercambio de información.

De igual modo, el plan ministerial contempla extender la trazabilidad en sectores agrícolas fundamentales para robustecer la gestión integral de las cadenas de suministro, el consumo interno y las actividades de exportación, reforzando los cursos de capacitación técnica destinados a las autoridades locales, empresas, cooperativas y productores de base.

Con el propósito de elevar la competitividad de los productos agrícolas vietnamitas en los mercados internacionales, la entidad mantendrá una estrecha colaboración con ministerios, asociaciones comerciales y socios globales para promover la conectividad y el reconocimiento mutuo de los datos digitales.

De manera particular, se gestionarán alianzas estratégicas con los ministerios de Seguridad Pública, de Ciencia y Tecnología, de Industria y Comercio, y de Salud para unificar y conectar de manera formal el Sistema con las plataformas nacionales vigentes bajo las regulaciones de la ley.

Para garantizar el correcto despliegue de este ecosistema técnico, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente emitió previamente un marco normativo completo de documentos y directrices detalladas, complementado con numerosos talleres presenciales organizados por sus unidades subordinadas a favor de los productores locales./.

VNA
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